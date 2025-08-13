Aile krizinde yeni perde! Özcan Deniz'den annesine ağır sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Aile krizinde yeni perde! Özcan Deniz'den annesine ağır sözler

Aile krizinde yeni perde! Özcan Deniz\'den annesine ağır sözler
13.08.2025 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağabeyiyle 22 yıllık iş ortaklığının bitmesiyle başlayan ve tapu devri anlaşmazlıkları ile karşılıklı suçlamalarla büyüyen aile krizi, annesi Kadriye Deniz'in "Bundan böyle ne bayrama ne selama" çıkışıyla alevlendi. Özcan Deniz ise "Eğer sizden önce ben gidersem gelmeyin, gelirseniz taşlanırsınız. Bu vasiyetimdir" sözleriyle noktayı koydu.

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile 22 yıllık iş ortaklığını bitirmesinin ardından hem aile içinde hem de yargı sürecinde fırtınalı günler geçiriyor. Tapu devri anlaşmazlıkları, tehdit iddiaları ve yüksek miktardaki borçlarla başlayan kriz, geçtiğimiz günlerde annesi Kadriye Deniz'in "Bana biçtiği değer 20 bin TL, sigortam bile yok" sözleriyle farklı bir boyuta taşınmıştı. Şimdi ise Özcan Deniz, yaptığı açıklamayla hem annesine hem de tüm aile fertlerine sert mesajlar vererek vasiyetini duyurdu.

22 YILLIK BAĞ KOPTU

Yıllarca profesyonel anlamda birlikte çalışan iki kardeşin yolları, menajerlik ilişkisinin sona ermesiyle ayrıldı. Ercan Deniz'in 22 yıl boyunca yürüttüğü menajerlik görevinden ayrılması, sadece iş ortaklığını değil, aile bağlarını da derinden sarstı.

ANNE-OĞUL RESTLEŞMESİ

Krizin gölgesinde Kadriye Deniz'in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, aile içindeki tansiyonu iyice yükseltti. Oğluna "Bundan böyle ne bayrama, ne selama" diyerek rest çeken anne, "Kan bağı menfaat bağına yenik düştüğünde evlat değil, el kalır" ifadeleriyle Özcan Deniz'i hedef aldı.

Aile krizinde yeni perde! Özcan Deniz'den annesine ağır sözler

"40 YILIMI ÇALDINIZ" ÇIKIŞI

Annesinin sert sözleri karşısında sessiz kalmayan Özcan Deniz, peş peşe yaptığı paylaşımlarda ailesine ağır ithamlarda bulundu, "Benden çalınan 40 yılımın hatırına 40 paylaşım yapacağım. Beni sadece 'imkân' olarak gördünüz. Evlat ya da kardeş değil, emeğine ipotek konmuş bir köle olarak gördünüz."

SİZDEN ÖNCE GİDERSEM MEZARIMA GELMEYİN

Özcan Deniz de ne abisinin ne annesinin barış çağrılarına kulak asmadı, geri adım atmadı. Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında "Sevgili anneciğim, yaptığınız sayısız kötülüğe göğüs gerdim ama yolumuz aynı değil" diyerek ağır sözler sarf etti. Ailesinin kendisine ihanet ettiğini belirten sanatçı, "Ben seni, yurdayı ve o baş haini kalbime gömdüm, toprağı attım ve yasınızı tuttum. Artık ne tek damla gözyaşım, ne de çocuğumdan çaldığınız tek kuruş siz şükürsüzlere akmayacak. 40 yıl!! yeter. Vefatınızda da orada olmayacağım. Merak etmeyin tüm masraflarınızı karşılarım. Eğer sizden önce ben gidersem siz de bana gelmeyin. Gelirseniz taşlanırsınız. Tavsiyem ve vasiyetimdir: gelmeyin. Benden ve ailemden uzak durun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun." İfadeleriyle noktayı koydu.

Özcan Deniz, Magazin, Sözler, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aile krizinde yeni perde! Özcan Deniz'den annesine ağır sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
MasterChef Ayten Saner’in hayatı dram çıktı Anlattıkları yürek burktu MasterChef Ayten Saner'in hayatı dram çıktı! Anlattıkları yürek burktu
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
İlçede göz gözü görmüyor Cudi ve Gabar dağları kayboldu İlçede göz gözü görmüyor! Cudi ve Gabar dağları kayboldu
İclal Aydın’ı yıkan acı haber İclal Aydın'ı yıkan acı haber
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu

10:19
Osmaniye’de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
10:18
İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı
İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı
15:20
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
15:19
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü
15:17
Brad Pitt’in evine giren 4 hırsız yakalandı
Brad Pitt'in evine giren 4 hırsız yakalandı
15:03
Yürek dağlayan kare Aynı aileden 3 cenaze yan yana toprağa verildi
Yürek dağlayan kare! Aynı aileden 3 cenaze yan yana toprağa verildi
15:02
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı İşte yapılan teklif
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı! İşte yapılan teklif
14:49
CHP’den komisyona 29 maddelik öneri İmamoğlu detayı dikkat çekti
CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti
14:38
Balıkesir depremi market kamerasında Ortalık savaş alanına dönmüş
Balıkesir depremi market kamerasında! Ortalık savaş alanına dönmüş
14:27
Süreç komisyonunun 3. toplantısı başladı 3 yeni üye dahil oldu
Süreç komisyonunun 3. toplantısı başladı! 3 yeni üye dahil oldu
14:23
Neşet Ertaş’ın kardeşi zor durumda Turnelerden sokaklara
Neşet Ertaş'ın kardeşi zor durumda! Turnelerden sokaklara
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
14:10
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 11:17:04. #7.11#
SON DAKİKA: Aile krizinde yeni perde! Özcan Deniz'den annesine ağır sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.