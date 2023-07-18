Ajda Pekkan, Bodrum'da tatil sezonunu mayolu pozunu paylaşarak açtı

Son zamanlarda yoğun konser maratonuyla ve sahnedeki danslarıyla adından söz ettiren Ajda Pekkan, İstanbul'da sıcak havanın etkisini artırmasıyla soluğu Bodrum'da aldı. Tekne tatili yapan 77 yaşındaki Pekkan, sosyal medya hesabından mayolu pozunu paylaşmayı ihmal etmedi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Yıllara meydan okuyan enerjisi ve fiziğiyle her daim adından söz ettiren Ajda Pekkan, Instagram hesabından beyaz mayosuyla verdiği bir pozu yayınladı. Ünlü ismin "Bir tik tatil öyleyse" notuyla yayınladığı fotoğrafa Sera Tokdemir, Sevim Emre, Petek Dinçöz, Arzu Sabancı ve Seda Sayan gibi isimlerden kalp ve alev emojili yorumlar geldi. 77 yaşındaki sanatçı, düzgün görünen fiziğiyle de adeta genç kızlara meydan okudu.