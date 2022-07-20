Akademisyen Celal Şengör'ün gençlik fotoğrafını görenler "Eser Yenenler'e benziyor" yorumunu yapmaktan kendilerini alamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Akademisyen Celal Şengör'ün gençlik fotoğrafını görenler "Eser Yenenler'e benziyor" yorumunu yapmaktan kendilerini alamadı

20.07.2022 13:37

Başarılı akademisyen Celal Şengör'ün, sosyal medya hesabından paylaştığı gençlik fotoğrafına "Biran Eser Yenenler sandım" yorumları yağdı.

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren akademisyen Celal Şengör, son olarak gençlik fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Şengör'ün fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

ŞENGÖR'ÜN GENÇLİĞİ ESER YENENLER'E BENZETİLDİ

Twitter hesabından gençlik yıllarında çektirdiği beyaz sakallı, gözlüklü bir fotoğrafını yayınlayan 67 yaşındaki Celal Şengör, "Şuraya bir gençlik fotoğrafı bırakayım, bakalım kaç kişi beğenecek" notunu yazdı. Şengör'ün paylaşımını gören bir kısım sosyal medya kullanıcısı, "Hocam, gençken bile yaşlı gözüküyorsunuz" derken bir kısmı da akademisyeni oyuncu Eser Yenenler'e benzetti. Paylaşımın altına yorum yapan birçok kullanıcı, "Bir an Eser Yenenler zannettim" dedi.

Celal Şengör gençlik fotoğrafını paylaştı, her gören Eser Yenenler zannetti

İşte Celal Şengör'ün paylaşımına gelen bazı yorumlar...

Celal Şengör gençlik fotoğrafını paylaştı, her gören Eser Yenenler zannetti
Celal Şengör gençlik fotoğrafını paylaştı, her gören Eser Yenenler zannetti
Eser Yenenler
YORUMLAR
500
Balkan şampiyonu Ali Demir il müdürünü ziyaret etti Balkan şampiyonu Ali Demir il müdürünü ziyaret etti EMİNE ERDOĞAN, FİLİSTİN GENÇLİK ORKESTRASI VE CSO SANATÇILARININ 'BARIŞ KONSERİ'Nİ İZLEDİ EMİNE ERDOĞAN, FİLİSTİN GENÇLİK ORKESTRASI VE CSO SANATÇILARININ 'BARIŞ KONSERİ'Nİ İZLEDİ

Eser Yenenler, Celal Şengör, gençlik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Akademisyen Celal Şengör'ün gençlik fotoğrafını görenler 'Eser Yenenler'e benziyor' yorumunu yapmaktan kendilerini alamadı - Son Dakika


Son Dakika
13:45 Bakaya kalanlar dikkat! Bedelli askerlikte geciken her ay için 1167 lira ceza ödenecek
13:38 Beceriksiz oto hırsızı, çalmak istediği araç düz vites çıkınca ne yapacağını şaşırdı!
13:37 Akademisyen Celal Şengör'ün gençlik fotoğrafını görenler "Eser Yenenler'e benziyor" yorumunu yapmaktan kendilerini alamadı
13:31 Gasbetmek istediği kişiyi önce yumruklayarak bayılttı, sonra neyi var neyi yok çaldı!
13:19 Film gibi hayatta kalma öyküsü! 8 gün boyunca ormanda yaşayan Şehmus neden çıplak olduğunu anlattı
13:16 FETÖ'nün futbol yapılanmasında karar çıktı! Milli futbolcu Zafer Biryol'a hapis cezası verildi
13:04 Dede yanlışlıkla torununu da vurdu! Kızının birlikte olduğu yabancı şahsa kurşun yağdırdı
12:56 Sosyal medyayı sallayan görüntü! Halay çekenler insan değil mi?
12:36 Meteorolojiden 'Türkiye'de aşırı sıcak' açıklaması: Söz konusu değil
12:04 Aşırı sıcakların etkisiyle yangınların çoğaldığı İngiltere'de halk alevlerden kaçmak için siper kazıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 13:52:25. #1.12#
SON DAKİKA: Akademisyen Celal Şengör'ün gençlik fotoğrafını görenler "Eser Yenenler'e benziyor" yorumunu yapmaktan kendilerini alamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement