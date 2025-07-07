Akasya Asıltürkmen: Önceki hayatımda katildim, öldürme potansiyelim var

Oyuncu Akasya Asıltürkmen, Haberler.com'un YouTube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'na konuk oldu. Aile yaşantısından oyunculuk kariyerine, inançlarından kişisel dönüşüm sürecine kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BABASIZ BÜYÜDÜM, ÖLÜM HABERİNİ ALINCA HAFİFLEDİM"

Röportajda çocukluk yıllarına dair çarpıcı detaylar paylaşan Asıltürkmen, annesiyle büyüdüğünü ve babasını hayatında yalnızca iki kez gördüğünü ifade etti. Babasının yasa dışı işlere karıştığını ve bu sebeple uzun süre cezaevinde kaldığını belirten oyuncu, "Babamın ölüm haberini alınca hafifledim. Yaşasaydı, muhtaç hale gelseydi vicdanen bakmam gerekirdi ama içimden gelmeyecekti" sözleriyle iç dünyasını paylaştı. Yine de inançlı bir insan olarak affetmeyi seçtiğini vurguladı.

"İNSANLARDA TEBESSÜM BIRAKMAK İSTİYORUM"

Röportajın başında Kalaycıoğlu'nun kendisini "aydınlık, gülen yüzlü bir sima" olarak tanımlamasına teşekkür eden Asıltürkmen, yaşam tarzı içerikleriyle dijital mecralarda aktif olduğunu, sağlık, seyahat ve güncel akımlara dair üretim yaptığını belirtti. Oyunculuğa Ali Poyrazoğlu'nun tiyatro kursuyla başladığını anlatan sanatçı, konservatuvara kabul edilmesiyle profesyonel sahne hayatına adım attığını söyledi.

"ALTINCI HİSSİM KUVVETLİ AMA GELECEĞİ OKUMAM"

Spiritüel yönüne de değinen Asıltürkmen, 19 yaşından beri tarot açtığını ancak bunu bir kehanet aracı olarak değil, rehberlik yöntemi olarak gördüğünü ifade etti. Geleceği söylemenin "şeytani" bir alan olduğunu belirten oyuncu, kartları ters okumayı reddettiğini, çünkü hayatın sürekli değişen seçimlerle şekillendiğine inandığını söyledi.

"DİZİLERDEKİ SİSTEM İNSANLIK DIŞI"

Oyunculuk kariyeriyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Asıltürkmen, günümüz Türk dizi sektörünü sert sözlerle eleştirdi. Set koşullarının insani olmadığını, telif haklarının verilmediğini ve oyuncuların mutsuz olduğunu belirterek, bu sistemin dışında kalmayı tercih ettiğini dile getirdi. Şöhret hırsı olmadığını söyleyen sanatçı, kendi kurallarıyla yaşayan biri olduğunu ifade etti.

"EVLİLİĞİM BİTTİ AMA MAĞDUR OLMADIM"

Eski eşiyle internet üzerinden tanıştığını ve iki yıl süren bir evlilik yaşadığını açıklayan Asıltürkmen, 8,5 yaşındaki kızları Pera'nın velayet sürecinde babasıyla sağlıklı iletişim kurduklarını belirtti. Boşanmayı bilinçli bir karar olarak niteleyen oyuncu, "Mağdur olmadım, aksine mağdur etmemek için ayrıldım" dedi.

"BENDE DÜRÜST OLMA VE ÖLDÜRME POTANSİYELİ VAR"

Kişisel dönüşüm sürecine değinen Akasya Asıltürkmen, iç dünyasındaki karanlık yönlerle cesurca yüzleştiğini belirterek, "Karanlık yerdeki canavarlarımı çıkardım, bu hoş bir süreç değil ama onlar çıkmadan yapboz tamamlanmıyor" dedi.

Kendinde "öldürme ve dürüst olmama potansiyeli" olduğunu kabul ettiğini söyleyen oyuncu, artık böyle biri olmadığını ve bu yönlerini dönüştürdüğünü vurguladı. Reenkarnasyona inandığını belirten Asıltürkmen, geçmiş yaşamında muhtemelen bir katil olduğunu düşündüğünü ifade etti. Bu tür spiritüel açıklamaların yanlış anlaşılabileceğini belirterek, söylediklerinin farklı yönlere çekilmemesi gerektiği konusunda da izleyiciyi uyardı.