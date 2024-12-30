Akkuş ailesinden Ebru Şallı ile ilgili çarpıcı açıklamalar: ''Para bitti, aşk bitti'' - Son Dakika
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Akkuş ailesinden Ebru Şallı ile ilgili çarpıcı açıklamalar: ''Para bitti, aşk bitti''

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Haberler.com ekranlarında yayınlanan Magazin Bahane programında, Uğur Akkuş'un ağabeyi Murat Akkuş, kardeşinin yalnız olmadığını vurgulayarak aile bağlarını ve gündeme dair iddiaları değerlendirdi. Murat Akkuş'un ''Para bitti, aşk bitti'' sözleri dikkat çekti.

30.12.2024 11:37
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Haberler.com ekranlarında yayınlanan Magazin Bahane programında, Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in yorumları eşliğinde Uğur Akkuş ve Ebru Şallı'nın ilişkisine dair dikkat çekici gelişmeler masaya yatırıldı. Program sırasında Uğur Akkuş'un ağabeyi Murat Akkuş, Haberler.com'a özel yolladığı videoda açıklamalar yaparak hem aile bağlarını hem de gündeme dair iddiaları değerlendirdi.

Akkuş ailesinden Ebru Şallı ile ilgili çarpıcı açıklamalar: 'Para bitti, aşk bitti'

"KARDEŞİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYIZ"

Telefonla ve gönderdiği videolarla açıklamalarda bulunan Murat Akkuş, Uğur Akkuş'un yalnız olmadığı mesajını verdi. 11 kardeş olduklarını ve hepsinin iş dünyasında aktif olduğunu belirten Akkuş, "Bizim bir kardeşimizin düşmesiyle diğer ağabeyler olarak onu ayağa kaldırırız. Kardeşimizi yalnız zannedenler yanılıyor" dedi. Ayrıca, dedeleri Halil İbrahim Akkuş'un Kurtuluş Savaşı'na katılmış önemli bir isim olduğunu ve ailelerinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı.

"PARA BİTTİ, AŞK BİTTİ" MESAJI GÜNDEMİ SARSIYOR

Hakan Solaker, Murat Akkuş'un yaptığı açıklamaların, Uğur Akkuş'un suskunluğunu bozduğunu belirtti. Solaker, "Murat Akkuş, 'Para bitti, aşk bitti' şeklindeki bir açıklamayla bize aslında durumu özetledi. Aile, belli ki uzun süre sessiz kalmayı tercih etmiş ancak artık iddialara cevap verme ihtiyacı duyulmuş" ifadelerini kullandı.

Akkuş ailesinden Ebru Şallı ile ilgili çarpıcı açıklamalar: 'Para bitti, aşk bitti'

"DEDEMİZ KURTULUŞ SAVAŞI KAHRAMANIDIR"

Murat Akkuş, ailesinin köklü geçmişini vurgularken dedesi Halil İbrahim Akkuş'un Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir rol oynadığını ifade etti. "Dedemiz, Güneydoğu'da tanınan bir şahsiyet ve yedi köyün ağasıydı. Ailemiz iş dünyasında faaliyet gösteren, ülkemize vergisini veren bir yapıdadır. Uğur Akkuş'un yalnız bırakıldığını zannettiler, ama bu doğru değil. Kardeşler olarak her zaman onun arkasındayız" dedi.

"KARDEŞİMİN SESSİZLİĞİ YANLIŞ ANLAŞILDI"

Murat Akkuş, Uğur Akkuş'un medyada sessiz kalmasının yanlış anlaşıldığını belirtti. "Kardeşim sessiz kaldığı için çok fazla iddia ortaya atıldı. Ancak bizim aile olarak da belli bir noktada konuşmamız gerekiyordu. Aile büyüğü olarak bu noktada devreye girdim ve gerçekleri açıklama kararı aldım" ifadelerini kullandı.

"İDDİALARA AİLE OLARAK YANIT VERİYORUZ"

Hakan Solaker, Murat Akkuş'un açıklamalarını değerlendirirken, "Aile çok köklü bir yapıya sahip, 11 kardeşten oluşuyor. Murat Akkuş, iddialara yanıt vererek hem aileyi temsil etmiş hem de Uğur Akkuş'un yalnız olmadığını göstermiş. Ancak bu iddiaların doğruluğunu zaman gösterecek" şeklinde konuştu.

Programın sonunda Gökay Kalaycıoğlu, açıklamaların Uğur Akkuş ve Murat Akkuş'u bağladığını vurguladı. "Ebru Şallı ve Harun Tan tarafına da cevap hakkı tanıyoruz. Onlar da konuşmak isterse kapımız sonuna kadar açık. Bizler burada iddiaları paylaşıyoruz, doğruluk payını kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyoruz" dedi.

Akkuş ailesinden Ebru Şallı ile ilgili çarpıcı açıklamalar: \'\'Para bitti, aşk bitti\'\'

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Son Dakika Magazin Akkuş ailesinden Ebru Şallı ile ilgili çarpıcı açıklamalar: ''Para bitti, aşk bitti'' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serdar Erişen:
    uğur zaten büyük Tokatçı normal bitmesi 12 1 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Gunaydin akkis ailezi 8 1 Yanıtla
  • Beni boş ver:
    şu hemcinslerim, bir kadına resmi nikah kıyınca o kadın benim diyorlar ya. Gerçekten çok eziksiniz. Bir kadının yanında bu kadar aciz bir kul olmayın ya. 0 4 Yanıtla
  • Bente Miran:
    Asirer agasiniz ama asirete yakisan evlilik degil gidiyorsunuz pacavralarla onun bunun artiklariyla evlenip sonra boyle rezil oluyorsunuz 3 0 Yanıtla
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