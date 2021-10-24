Üye Girişi
Alec Baldwin'in kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Genç modelin yazdığı her satır düşündürücü - Son Dakika

Alec Baldwin'in kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Genç modelin yazdığı her satır düşündürücü

24.10.2021 10:23
Alec Baldwin'in kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Genç modelin yazdığı her satır düşündürücü

Dünyaca ünlü oyuncu Alec Balwin'in film setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i yanlışlıkla vurarak öldürmesi gündem olmuştu. Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin ise ölen yönetmenle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Genç model "Kimse arkadaşını bir kazada kaybetmek istemez. Şefkatli olmaya çalışın" dedi.

ABD'de "Rust" filminin çekimleri sırasında ünlü oyuncu Alec Baldwin'in elindeki kurusıkı silahın ateş alması sonucu 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmişti. Baldwin, olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Trajik bir durum" değerlendirmesinde bulunmuştu. Yapılan soruşturmanın ardından silahtaki merminin gerçek olduğu ortaya çıkmıştı.

TEPKİSİ MERAK EDİLİYORDU

Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'in olayla ilgili ilk tepkisi ise "Sevgilerim ve desteğim Halyna Hutchins'in ailesine ve arkadaşlarına gidiyor. Joel Souza'ya iyileştirici düşünceler gönderiyorum. Keşke bugün babama daha sıkı sarılabilseydim" dedi.

Alec Baldwin'in model kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Her satırı manidar

"KUSUR BULUP SUÇLAYACAKSINIZ"

Genç model ertesi gün ise kazaya kurban giden yönetmenin çektiği fotoğrafı paylaşıp şunları yazdı; "Bugün sette öldürülen Halyna Hutchins tarafından çekilmiş bir fotoğrafı paylaşıyorum. Gökyüzünün bu güzel fotoğrafını 10 gün önce setinde çekti. Hikâye ilerledikçe, kusur ve suçlama hakkında bir sürü parmakla işaret edip bağıranların olacağından eminim ama kimsenin işe gidip kazara meslektaşını öldürmek istemediğini hatırlamaya çalışın. Kimse arkadaşını bir kazada kaybetmek istemez. Bu millet yas tutuyor ve ne olduğu hakkında soruşturma için zaman olacak. Ama şimdilik, bizden biri öldü ve bizimkilerden biri, dolaylı da olsa kazara bu ölüme neden oldu. Nefes almaya ve şefkatli olmaya çalışın ve sevdiklerinize sımsıkı sarılın."

Alec Baldwin'in model kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Her satırı manidar
Alec Baldwin'in model kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Her satırı manidar
Alec Baldwin'in model kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Her satırı manidar
Alec Baldwin'in model kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Her satırı manidar
Alec Baldwin'in kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Genç modelin yazdığı her satır düşündürücü

Ireland Baldwin, Alec Baldwin, Rust, Ölü, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alec Baldwin'in kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Genç modelin yazdığı her satır düşündürücü - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu 10:40 Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu Galatasaray'da çılgın prim! Beşiktaş derbisini atlatmayı bekliyorlar 10:37 Galatasaray'da çılgın prim! Beşiktaş derbisini atlatmayı bekliyorlar Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira 10:31 Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira
Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar 10:27 Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar Erdoğan'ın masasındaki şaşırtan anket! Vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırdı, yüzde 17'lik aşı karşıtı bir grup var 10:18 Erdoğan'ın masasındaki şaşırtan anket! Vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırdı, yüzde 17'lik aşı karşıtı bir grup var Seren Serengil, 10:10 Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı
Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor 10:03 Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor Ne çip krizi ne dolar kuru! İkinci el otomobil piyasasını 23:04 Ne çip krizi ne dolar kuru! İkinci el otomobil piyasasını "ayaklı galericiler" yükseltiyor

Son Dakika Haberleri
10:36 Galatasaray'da çılgın prim! Beşiktaş derbisini atlatmayı bekliyorlar
10:33 Çocuğunu alevlerden kurtarmak isteyen baba, yanan evin içine daldı
10:31 Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira
10:23 Alec Baldwin'in kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Genç modelin yazdığı her satır düşündürücü
10:20 İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi
10:11 Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada
10:10 Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı
10:07 Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı
10:04 Tepki çeken olay! Ayet yazılı konfetileri sahaya atan 4 taraftar gözaltında
10:02 Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor
Bildiriyi imzalayan 4 ülkeden, Erdoğan'ın Bildiriyi imzalayan 4 ülkeden, Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" talimatına ilk yorum         
10:43
Nöbetten çıkan genç doktor, kazada yaşamını yitirdi! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Nöbetten çıkan genç doktor, kazada yaşamını yitirdi! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
10:39
Çocuğunu alevlerden kurtarmak isteyen baba, yanan evin içine daldı Çocuğunu alevlerden kurtarmak isteyen baba, yanan evin içine daldı         
10:33
Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli         
10:29
İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi         
10:21
Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada         
10:12
Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı         
10:08
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı         
17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
17:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 10:46:13. #1.12#
SON DAKİKA: Alec Baldwin'in kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Genç modelin yazdığı her satır düşündürücü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement