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Aleyna Tilki, evine giren takıntılı hayranının serbest bırakılmasına tepki gösterdi: Bana silah verin - Son Dakika

Aleyna Tilki, evine giren takıntılı hayranının serbest bırakılmasına tepki gösterdi: Bana silah verin

29.01.2022 18:44

Konser verdiği sırada evine zorla girmeye çalışan takıntılı bir hayranının serbest bırakılması üzerine sosyal medyadan isyan eden Aleyna Tilki, "Ya beni tehdit eden, böyle özgürce evime laps diye atlayan insanlara ceza verin ya da bana silah verin. Evde uyurken de korumayla uyuyamam" dedi. Ünlü şarkıcı, bu nedenle geçtiğimiz günlerde başka bir eve taşınmıştı.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz aylarda bir konseri sırasında sitenin çitlerinden atlayarak zorla evine girmeye çalışan bir takıntılı hayranı sebebiyle büyük korku yaşamıştı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Yurt dışına çıkma yasağı, Aleyna Tilki'nin ikametgahına, iş yerine, bulunduğu yerlere 500 metreden fazla yaklaşmama şeklinde adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

SERBEST GEZMESİNE İSYAN ETTİ

Yaşadıklarını hala atlatamayan hatta evini bile değiştiren Aleyna Tilki, bugün sosyal medyada 'takıntılı hayranı'nın sokakta serbestçe dolaşmasına isyan etti. Art arda paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Beni evime baltayla gelmekle tehdit eden şahıs şimdi evimi bulamadığı sürece serbest mi gezecek? İş bana mı kaldı? Bana kaldıysa o baltayla yapabileceklerimi söylemek istemiyorum.

"YA CEZA VERİN YA DA BANA SİLAH VERİN"

Ya beni tehdit eden, böyle özgürce evime laps diye atlayan insanlara ceza verin ya da bana silah verin. Evde uyurken de korumayla uyuyamam. Benim de bi hayatım var.

Yoğurdu suyla karıştırınca ayran olabileceğini haber verdiğimde tüm Türkiye bunu konuştu! Ölüm tehditleri diyorum, evime kadar girebilen insanlar diyorum kimsede tık yok. Tarifimi yargılayanlar, bir insanın canının tehlikede olmasını yadırgamıyorlar bile…"

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Aleyna Tilki, İstanbul, İsyan, Silah, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki, evine giren takıntılı hayranının serbest bırakılmasına tepki gösterdi: Bana silah verin - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Aleyna Tilki, evine giren takıntılı hayranının serbest bırakılmasına tepki gösterdi: Bana silah verin - Son Dakika
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