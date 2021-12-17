Aleyna Tilki, hapis cezası aldı! Havalimanında olay çıkarıp güvenlik görevlisine hakaret ve küfür etmişti

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Şarkılarıyla kısa sürede yıldızı parlayan Aleyna Tilki, Ocak 2020'de İtalya'nın Milano kentine gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi. Tilki'nin havalimanında bir yolcu ile henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı tartışma sırasında bir özel güvenlik görevlisine de hakaret ettiği ileri sürüldü. Olayın ardından özel güvenlik görevlisi Neslihan Ö.'nün şikayeti sonrası Tilki, polis merkezinde ifade verip, uçuşunu iptal ederek havalimanından ayrıldı.

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Sabah'ta yer alan habere göre, güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında genç şarkıcı hakkında 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret ve tehdit suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"SENİ BULUP MAHVEDECEĞİM"

Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tarafların avukatları katıldı. Mahkemede Tilki'nin "Kimsin, polis misin?", "Seni bulup mahvedeceğim", "Salak mısın, senin yüzünden uçağı kaçırıyorum" şeklinde hakaret ve küfürler ettiği iddiası değerlendirildi.

5 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Dosyadaki tüm deliller, tanık beyanları ve görüntü izleme tutanakları, sanığın üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olmasından kaynaklı cezalandırılması talep edildi. Tilki, 5 ay hapis ve para cezasına çarptırıldı. Duruşma sonunda mahkeme, sanık Aleyna Tilki'nin 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan 7 bin 80 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına, 'Tehdit' suçundan ise 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki, polis merkezine alındı