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Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranı sınırı aştı! En son çitlerden atlayıp evinin kapısına kadar dayandı - Son Dakika

Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranı sınırı aştı! En son çitlerden atlayıp evinin kapısına kadar dayandı

31.12.2021 10:33

Dün akşam konser veren Aleyna Tilki, sahnede sevilen şarkılarını seslendirirken saplantılı hayranı da evine girmeye çalıştı. Hayranının çitlerden atlayarak evinin kapısına geldiğini söyleyen Tilki, "Küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı" diye konuştu. Tilki, yaşanan olay sonrası saplantılı hayranından şikayetçi oldu.

Küçük yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, dün akşam sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren Tilki, konser sonrası aldığı haberle büyük panik yaşadı. Tilki'nin takıntılı bir hayranı, genç şarkıcının konserde olduğu sırada evinin kapısına dayandı.

"KAPIMA PUSU KURMUŞ"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saplantılı hayranının evine girmeye çalıştığını söyleyen Tilki, "Dün gece ben konserdeyken çitlerden atlayıp evimin bloğuna kapı numarasına kadar öğrenip kapıma pusu kuran sözde 'takıntılı hayran' kişinin hayranlıkla bir alakası yoktur. Kapıma bizzat pusu kurmuştur. En büyük cezayı talep ediyorum. Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı" dedi.

Yaşadığı olaydan dolayı büyük korku yaşayan Aleyna Tilki, saplantılı hayranından şikayetçi oldu.

Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranı sınırı aştı! Çitlerden atlayıp evinin kapısına kadar dayandı
Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranı sınırı aştı! Çitlerden atlayıp evinin kapısına kadar dayandı
Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranı sınırı aştı! Çitlerden atlayıp evinin kapısına kadar dayandı
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Aleyna Tilki, Konser, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranı sınırı aştı! En son çitlerden atlayıp evinin kapısına kadar dayandı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranı sınırı aştı! En son çitlerden atlayıp evinin kapısına kadar dayandı - Son Dakika
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