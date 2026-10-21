Ali Ağaoğlu altıncı kez baba oluyor! İşte genç eşin karnındaki bebeğin cinsiyeti - Son Dakika
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Ali Ağaoğlu altıncı kez baba oluyor! İşte genç eşin karnındaki bebeğin cinsiyeti

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Ali Ağaoğlu altıncı kez baba oluyor! İşte genç eşin karnındaki bebeğin cinsiyeti
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Haziran ayında sürpriz bir nikahla dünyaevine giren iş insanı Ali Ağaoğlu ile kendisinden 36 yaş küçük eşi Bige Yıldırımer’in bebek heyecanında yeni bir gelişme yaşandı. Yıldırımer’in düzenlediği özel cinsiyet belirleme partisinde, ünlü çiftin bir erkek bebek beklediği öğrenildi. Daha önce 5 çocuğu bulunan 72 yaşındaki Ağaoğlu'nun kızı Sena Kırcal ise ailenin tek kızı olma unvanını korumaya devam edecek.

İş insanı Ali Ağaoğlu ve haziran ayında sürpriz bir nikahla dünyaevine girdiği, kendisinden 36 yaş küçük hayat arkadaşı Bige Yıldırımer’in bebek heyecanında yeni bir gelişme yaşandı.

SAKLAMA KARARINDAN VAZGEÇTİ 

Üç aylık hamileyken müjdeli haberi vererek Ağaoğlu’na sürpriz yapan Bige Yıldırımer, bebeğin cinsiyetini doğuma kadar saklama kararından vazgeçti. Önceki gün özel bir cinsiyet belirleme partisi düzenleyen Yıldırımer, merakla beklenen haberi duyurdu. Yıldırımer'in organize ettiği partide, ünlü çiftin bir erkek bebek beklediği ortaya çıktı.

Ali Ağaoğlu altıncı kez baba oluyor! İşte genç eşin karnındaki bebeğin cinsiyeti

AİLE YENİ BİR ERKEK ÇOCUKLA BÜYÜYOR

Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, yeni bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte ünlü iş insanının ailesine bir erkek çocuk daha katılacak. Daha önce Alican, Sena, Mertcan ve Ali Ege adlarında dört çocuğu bulunan Ali Ağaoğlu’nun, mahkeme kararıyla kabul ettiği Emre adında bir oğlu daha yer alıyordu. Yeni erkek bebeğin doğumuyla ailedeki erkek çocuk sayısı artarken; kızı Sena Kırcal ise ailenin tek kızı olma unvanını korumaya devam edecek.

Auto OlaysızAli AğaoğluMagazinBebekSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • JY JY:
    MÜSLÜMANIM DİYEN YAŞ FARKINI ELEŞTİRMESİN. AYŞE KAÇ YAŞINDAYDI????? 0 0 Yanıtla
  • Zeki Anti Zeki Anti:
    Bu karadenizli inşaatçıları zengin edenlerden de hesap sorulmalı.. 0 0 Yanıtla
  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    Hayırlı olsun Ali bey amca. Buradan beni duyarsan bir Steve Vai imzalı İbanez Jem gitar hediye edersen çok sevinirim. Ailenize yeni bireyle mutluluklar dilerim. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ali Ağaoğlu altıncı kez baba oluyor! İşte genç eşin karnındaki bebeğin cinsiyeti - Son Dakika
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