Ali Sunal'ın zor anları - Son Dakika
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Ali Sunal'ın zor anları

06.06.2026 11:50
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Güldür Güldür Show'un çekimlerinde, televizyon tarihine geçecek komik anlar yaşandı. Sahnede sergilenen bir skeç esnasında kahkahalarına engel olamayarak adeta kendinden geçen ünlü sunucu Ali Sunal, kendini tutamayarak oturduğu moderatör masasından aşağı düştü.

Show TV ekranlarının fenomen eğlence programı "Güldür Güldür Show"da, ekran başındakileri ve salondakileri kahkahaya boğan, televizyon tarihine geçecek sıra dışı bir an yaşandı. Programın moderatörü Ali Sunal, sahnede sergilenen bir skeç esnasında kahkahalarına engel olamayarak oturduğu masadan aşağı düştü.

SAHNEDEKİ OYUN ALİ SUNAL'I YIKTI GEÇTİ

Her hafta birbirinden eğlenceli skeçlerle izleyici karşısına çıkan Güldür Güldür ekibi, son çekimlerde unutulmaz bir kazaya imza attı. Sahnede oyuncuların performansı esnasında espriye kendini kaptıran Ali Sunal, bir anda kahkaha krizine girdi. Kendini tutmaya çalışsa da başarılı olamayan ünlü sunucu, o kadar çok güldü ki dengesini kaybederek oturduğu moderatör masasından yere yuvarlandı.

SALON VE EKRAN BAŞINDAN BÜYÜK İLGİ

Ali Sunal'ın masadan düştüğü o anlarda hem salondaki seyirciler hem de sahnedeki oyuncular neye uğradığını şaşırdı. Durumun anlaşılmasıyla birlikte stüdyoda kahkahalar adeta havada uçuştu. Sunal'ın neşeli halleri ve düştüğü anlar, sosyal medyada da kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girerek izleyicilerden büyük ilgi gördü. Ekran başındakiler, "Güldür Güldür ekibi bu kez kendi sunucusunu bile güldürmekten düşürdü" yorumlarında bulundu.

Güldür Güldür Show, Ali Sunal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ali Sunal'ın zor anları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Komik olan ne ? 0 0 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun baba yorgun yorgun:
    Kari gibi gülüyor sahned elmasa olmaz sehircinarasinda olmasi lazim yilmaz erdogan örnek alması lazim 0 0 Yanıtla
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