Alina Boz ve Umut Evirgen Tatilde - Son Dakika
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Alina Boz ve Umut Evirgen Tatilde

26.07.2023 13:20

Alina Boz, 4 yıllık sevgilisi Mithat Can Özer'den ayrıldıktan sonra Umut Evirgen ile ilişki yaşamaya başladı. Çift, Yunanistan'a romantik bir tatil yapmak için gitti. Tatilde fotoğrafçı Muhsin Akgün ve ailesi de onlara eşlik etti.

Nikah masasına oturacağı konuşulan Alina Boz, 4 yıllık sevgilisi Mithat Can Özer'den geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı. Güzel oyuncu Umut Evirgen'le ilişkisini ilan etti. İkili bir de aşk tatiline çıktı.

YUNANİSTAN'A TATİLE GİTTİLER

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'den ayrılan Alina Boz, işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı. Oyuncu, çiçeği burnunda sevgilisiyle Yunanistan'a tatile gitti.

Aşk bacayı sarmış! Tatile çıkan Alina Boz ve Umut Evirgen sarmaş dolaş

AŞK BACAYI SARMIŞ

Çifte, fotoğrafçı Muhsin Akgün ve ailesi de eşlik etti. Akgün'e birbirinden romantik poz veren çiftin samimi halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Aşk bacayı sarmış! Tatile çıkan Alina Boz ve Umut Evirgen sarmaş dolaş
Aşk bacayı sarmış! Tatile çıkan Alina Boz ve Umut Evirgen sarmaş dolaş
Aşk bacayı sarmış! Tatile çıkan Alina Boz ve Umut Evirgen sarmaş dolaş
Aşk bacayı sarmış! Tatile çıkan Alina Boz ve Umut Evirgen sarmaş dolaş
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Ayrılık acısı 15 günde sona erdi! Alina Boz, Umut Evirgen'a aşkını ilan etti Ayrılık acısı 15 günde sona erdi! Alina Boz, Umut Evirgen'a aşkını ilan etti

Umut Evirgen, Alina Boz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alina Boz ve Umut Evirgen Tatilde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alina Boz ve Umut Evirgen Tatilde - Son Dakika
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