Alina Boz ve Umut Evirgen Tatilde

Nikah masasına oturacağı konuşulan Alina Boz, 4 yıllık sevgilisi Mithat Can Özer'den geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı. Güzel oyuncu Umut Evirgen'le ilişkisini ilan etti. İkili bir de aşk tatiline çıktı.
Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'den ayrılan Alina Boz, işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı. Oyuncu, çiçeği burnunda sevgilisiyle Yunanistan'a tatile gitti.
Çifte, fotoğrafçı Muhsin Akgün ve ailesi de eşlik etti. Akgün'e birbirinden romantik poz veren çiftin samimi halleri ise dikkatlerden kaçmadı.
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