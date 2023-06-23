Uzun zaman sonra barışan Alişan'ın karısı Buse Varol ile Merve Tektaş yan yana poz verdi

2018 yılında Alişan ile nikah masasına oturan Buse Varol, aile içinde yaşanan sorunların ardından Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ile küstü. Uzun süredir konuşmayan eltiler, mayıs ayında barıştı. İki elti, Buse Varol'un kardeşi Kaan Varol'un düğünde birlikte poz verdi.

DÜĞÜNDE BİR ARAYA GELDİLER

Uzun süredir küs olan Merve Tektaş ve Buse Varol, seçim günü barıştı. Katıldığı bir programda eşi ve yengesinin barıştığını söylerken duygusal anlar yaşayan Alişan, "Seçmen kağıdı kalmıştı, çay demle geliyoruz dedim böylece çok şükür barıştılar. Bu duruma en çok sevinen Selçuk oldu" dedi. Aralarındaki sorunları çözen Buse Varol ve Merve Tektaş dün akşam düğünde bir araya geldi. Kardeşini evlendiren Varol, kendisini yalnız bırakmayan Tektaş'la verdikleri pozları kalp emojisi koyarak Instagram hesabından paylaştı. Tektaş da aynı paylaşımları kendi hesabından yayınladı.

ELTİLERİN ARASI AÇILMIŞTI

2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, cenaze töreninin ardından yengesi Merve Tektaş ve yeğenleriyle yakından ilgilenmeye başlamış ve Buse Varol bu durumdan rahatsız olmuştu. İkilinin arasında yaşanan gerginliklerin ardından Buse Varol ve Merve Tektaş'ın da araları açılmıştı. İki elti Instagram'da birlikte oldukları fotoğrafları silerek birbirini takipten çıkarmıştı.