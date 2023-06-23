Uzun zaman sonra barışan Alişan'ın karısı Buse Varol ile Merve Tektaş yan yana poz verdi - Son Dakika
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Uzun zaman sonra barışan Alişan'ın karısı Buse Varol ile Merve Tektaş yan yana poz verdi

23.06.2023 10:02

Alişan'ın eşi Buse Varol ile Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş arasında yaşanan gerginlikler sonrası araları açılmıştı. Ancak eltiler, Buse Varol'un kardeşinin düğününde birlikte poz vererek barıştıklarını gösterdiler. Öte yandan, Alişan'ın kayınpederi Selçuk Tektaş'ın vefatı sonrası Merve Tektaş ve yeğenleriyle yakından ilgilenmesi Buse Varol'u rahatsız etmişti ve ikilinin arası açılmıştı. Ancak sonunda eltiler barıştı ve Instagram'da birlikte oldukları fotoğrafları paylaştılar.

2018 yılında Alişan ile nikah masasına oturan Buse Varol, aile içinde yaşanan sorunların ardından Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ile küstü. Uzun süredir konuşmayan eltiler, mayıs ayında barıştı. İki elti, Buse Varol'un kardeşi Kaan Varol'un düğünde birlikte poz verdi.

DÜĞÜNDE BİR ARAYA GELDİLER

Uzun süredir küs olan Merve Tektaş ve Buse Varol, seçim günü barıştı. Katıldığı bir programda eşi ve yengesinin barıştığını söylerken duygusal anlar yaşayan Alişan, "Seçmen kağıdı kalmıştı, çay demle geliyoruz dedim böylece çok şükür barıştılar. Bu duruma en çok sevinen Selçuk oldu" dedi. Aralarındaki sorunları çözen Buse Varol ve Merve Tektaş dün akşam düğünde bir araya geldi. Kardeşini evlendiren Varol, kendisini yalnız bırakmayan Tektaş'la verdikleri pozları kalp emojisi koyarak Instagram hesabından paylaştı. Tektaş da aynı paylaşımları kendi hesabından yayınladı.

Uzun süre sonra barışan Buse Varol ile eltisi Merve Tektaş yan yana poz verdi

ELTİLERİN ARASI AÇILMIŞTI

2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, cenaze töreninin ardından yengesi Merve Tektaş ve yeğenleriyle yakından ilgilenmeye başlamış ve Buse Varol bu durumdan rahatsız olmuştu. İkilinin arasında yaşanan gerginliklerin ardından Buse Varol ve Merve Tektaş'ın da araları açılmıştı. İki elti Instagram'da birlikte oldukları fotoğrafları silerek birbirini takipten çıkarmıştı.

Uzun süre sonra barışan Buse Varol ile eltisi Merve Tektaş yan yana poz verdi
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Buse Varol, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uzun zaman sonra barışan Alişan'ın karısı Buse Varol ile Merve Tektaş yan yana poz verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzun zaman sonra barışan Alişan'ın karısı Buse Varol ile Merve Tektaş yan yana poz verdi - Son Dakika
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