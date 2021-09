Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ı andı... Anne babasına destek verdi!

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 21 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

Kardeşinin yokluğuna bir türlü alışamayan Alişan, sosyal medyadan kardeşini andı anne ve babasına destek verdi.

Sık sık kardeşinin mezarını ziyaret eden ünlü türkücü, duygulandıran bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya hesabından annesi ve kardeşi Selçuk Tektaş'ın da yer aldığı bir kareyi yayınlayan Alişan altına; 'Belki de bu son içten güldüğün fotoğrafımızdı. Biliyorum ne sen, ne babam artık hiç böyle gülemeyeceğiz dolu dolu. Sadece torunlarınız için tebessüm edeceksiniz. Böyle siyah beyaz kaldık. Ben nasıl Selçuk için çocuklarım için yaşıyorsam siz de bizim için ayakta kalın olur mu? Hepimizin size ihtiyacı var. Ne mutlu size, ne mutlu bize ki, arkasından en ufak bile kötü söz söyletmeyen ve her gün yaptığı bir iyilikle dua alan, cennetlik bir evlat yetiştirmişsiniz. Allah sizden razı olsun annem, babam.' mesajını düştü.

Ünlü türkücüye dostlarından destek mesajları geldi.

Kardeşinin yokluğuna bir türlü alışamayan Alişan, bulduğu her fırsatta mezar ziyaretine gidiyor.

"ABİM BİZİ ÖKSÜZ BIRAKTIN"

Kardeşini ölümünün ardından Alişan, Instagram sayfasında duygusal bir mesaj yayınlamıştı...

"Abim bizi öksüz bıraktım gittin..Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın herşeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım... Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi...Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı... Şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um... Seni çok seviyorum Allah'ım mekanını cennet eylesin İnşallah..."

KARDEŞİNİ KAYBETTİKTEN SONRA İLK KONSERİNİ VERDİ, GÜÇLÜKLE KONUŞTU

Alişan, kardeşini kaybettikten sonra ilk konserini 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta verdi. Sahnede duygusal bir konuşma yapan Alişan, gözyaşlarını tutamadı.

Şarkılarını seslendirmeye başlamadan önce kendisini dinlemeye gelenlere kısa bir konuşma yapan Alişan " Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim...Amacım burada size güzel bir gece yaşatmak. Bu duygularım için kusura bakmayın...Dünya gerçekten çok boş! Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın... Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar...Ellerinizden uçup gidiyorlar...İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım..." dedi.

"BAŞLAYACAĞIM BİR YERDEN AMA NASIL BİLMİYORUM"

Alişan, kardeşine olan özlemini Instagram sayfasında dile getirmişti:

"Sen benim kalbimde bir ömür kalacaksın kardeşim. O kadar dua aldın ki herkesten ve almaya devam ediyorsun ki, eminim Allah'ım seni en güzel yerde misafir ediyordur. Annen, baban, eşin, çocukların, yeğenlerin, kuzenlerin, akrabaların, dostların, arkadaşların ve biz seni hiç bitmeyecek bir özlemle ve dualarla her zaman anacağız. Hep bu gülümsemenle kalacaksın aklımda. Allah'ım senin mekanını cennet eylesin İnşallah.. Seni çok seviyorum canım kardeşim. Başlayacağım bir yerden ama ne zaman, nasıl başlayacağım bilmiyorum. Hepimiz hep sen varsın gibi bir yerden başlayacağız tekrar. Hiç gitmemişsin gibi…."