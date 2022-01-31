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Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam neler olacak? Akça Alparslan'ı ikna edecek mi? - Son Dakika

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam neler olacak? Akça Alparslan'ı ikna edecek mi?

31.01.2022 14:51

Akça'nın, Alparslan'ın eline düştüğünü duyan Kekavmenos, Akça'yı kurtarmak için bütün imkânlarını seferber ederken Dukas ve Diyojen'den bu sırrı nasıl saklayacak? Bozan da bu planlarının içinde mi, yoksa Kekavmenos'un başka bir planı mı var? Obaya hain yaftasıyla zincire vurulmuş halde getirilen Akça, kendini nasıl aklayacak?

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Alparslan, ihaneti ortaya çıkan Göktuğ'un kellesini aldıktan sonra gelip bu oyunu Kekavmenos'la birlikte kurduğuna inandığı Akça'nın boynuna kılıcı dayayıp hesap sorar. Akça'nın açıklamaları Alparslan'ı ikna edecek mi, yoksa Akça için artık yolun sonu mu?

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam neler olacak? Akça Alparslan'ı ikna edecek mi?

Kekavmenos'un "Onu almadan asla geri dönme" diyerek Akça'yı kurtarmaya gönderdiği Alpagut Alparslan'ı ikna etmek için çok zorlu bir uğraş içine girer. İkisinin de ifşa olması tehlikesi ile yüz yüzedir. Tuğrul Bey'in haklı bulduğu Yınal Bey Alparslan'a karşı yeni hamleler yaparken diğer cephede Alparslan'ın canını yakmak isteyen Bozan bu defa farklı bir oyun kurmaya hazırlanır.

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam neler olacak? Akça Alparslan'ı ikna edecek mi?

Akça'nın, Alparslan'ın eline düştüğünü duyan Kekavmenos, Akça'yı kurtarmak için bütün imkânlarını seferber ederken Dukas ve Diyojen'den bu sırrı nasıl saklayacak? Bozan da bu planlarının içinde mi, yoksa Kekavmenos'un başka bir planı mı var? Obaya hain yaftasıyla zincire vurulmuş halde getirilen Akça, kendini nasıl aklayacak?

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam neler olacak? Akça Alparslan'ı ikna edecek mi?
Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam neler olacak? Akça Alparslan'ı ikna edecek mi?
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Son Dakika Magazin Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam neler olacak? Akça Alparslan'ı ikna edecek mi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam neler olacak? Akça Alparslan'ı ikna edecek mi? - Son Dakika
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