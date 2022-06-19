Amaya İstanbul Açıldı! Ünlüler Akın Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Amaya İstanbul Açıldı! Ünlüler Akın Etti

19.06.2022 13:21
Amaya İstanbul Açıldı! Ünlüler Akın Etti

Amaya İstanbul, önceki gün Etiler'de kapılarını açtı. Yusuf Tekin, Ufuk Özcan ve Yüksel Yavuz'un ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa ünlüler akın etti.

Türkiye'nin en iyi şeflerinden Tolga Bozok'un mutfağında olduğu Amaya İstanbul'a Alişan, Buse Varol, Ayça Kuru, Gökhan Keser, Mert Öcal, Merve Dizdar, Aslı Turanlı, Futbolcu Aytaç Kara, Taylan Antalyalı, Ardahan Uzkanbaş, Zeynep Koçak, Burcu Gönder, Lale Onuk ve Murat Cevahir gibi cemiyet ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Açılışa ev sahipliği yapan isimlerden Yusuf Tekin, "Amaya İstanbul, yemek menüsü, kokteylleri ve dekorasyonu ile İstanbul'un en çok konuşulacak mekanlarından olacak" dedi.

YORUMLAR
500
Alipaşaspor'dan büyük başarı Alipaşaspor'dan büyük başarı İçişleri Bakanı Soylu: '6'lı masa değil 6 bin masada kursalar bu milleti durduramayacaklar' İçişleri Bakanı Soylu: '6'lı masa değil 6 bin masada kursalar bu milleti durduramayacaklar'
Kaynak: Snob Magazin

Yusuf Tekin, İstanbul, Türkiye, Alişan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Amaya İstanbul Açıldı! Ünlüler Akın Etti - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
13:19 Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada kan döküldü! "Kız meselesi" sebebiyle çıktığı öğrenilen olayda bir genç hayatını kaybetti
13:08 Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı erkekleri, sevgilisiyle gasp eden kadın tutuklandı
13:05 20 yaşındaki eski sevgililer kalplerinden vurulmuş hale bulundu! Gizemli olayda erkek hayatını kaybederken kız da ağır yaralandı
13:02 Galatasaray'ın başına geçecek Okan Buruk boş sözleşmeye imza atmış! İşte Özbek-Buruk görüşmesine damga vuran an
12:57 ABD'nin Yunanistan'a silah sevkiyatı açık açık görüntülendi! Türk tır şoförü "Adiler saldıracaklar herhalde!" diyerek görüntüleri kayda aldı
12:51 Gaziantep'te kimliğini unuttuğu için sınava 1 dakika geç kalan kız okul kapısı önünde gözyaşlarına hakim olamadı
12:48 Bisikletten düşen 79 yaşındaki Biden'dan "İyiyim" mesajı! Ellerini yumruk yapıp kameralar önünde zıpladı
12:45 Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yeni kural: Artık Kabe'ye yüz sürmek yasak
14:27 Diyarbakır İl Başkanı'nın çocuğa cinsel istismardan tutuklanmasıyla ilgili MHP'den ilk açıklama: Vahameti anlayınca derhal feshettik
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 13:28:05. #1.11#
SON DAKİKA: Amaya İstanbul Açıldı! Ünlüler Akın Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement