Belinden su aldıran Aslı Bekiroğlu, film setinde yaşadığı sağlık problemi sonrası bir gün boyunca ambulansta yattı - Son Dakika
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Belinden su aldıran Aslı Bekiroğlu, film setinde yaşadığı sağlık problemi sonrası bir gün boyunca ambulansta yattı

16.12.2022 10:27

Kısa süre içinde belinden su aldıran oyuncu Aslı Bekiroğlu, çekimleri devam eden Sıkı Dostlar filminin setinde sağlık problemleri yaşayınca ambulansta tedavi gördü. Bir gün boyunca ambulansta yatan rol arkadaşının sağlık durumu hakkında konuşan Hakan Meriçliler, "Aslı belinden su aldırdığı için ciddi bir rahatsızlık yaşadı. Burada ambulansta bir gün yattı. Ambulansta öyle duruyordu içimiz parçalandı" dedi.

Başrollerini Aslı Bekiroğlu, Hakan Meriçliler, Gürgen Öz ve Burçin Abdullah paylaştığı 'Sıkı Dostlar' filminin çekimleri Şile'de başladı. Bir psikiyatrın hastasının, kendisini karavan yolculuğuna ikna etmesi ve sonrasında gelişen olayların anlatıldığı filmin ekibi çekimler devam ettiği Şile'de gazetecilerin soruların yanıtladı. Çekimlerin çok keyifli geçtiğini belirten oyuncular, "Çok eğleniyoruz, gayet güzel, nazar değmesin. Kahkahası çok bol set" ifadelerini kullandılar.

"AMBULANS İÇİNDE BİR GÜN BEKLEDİ"

Hakan Meriçliler "Sette başınıza gelen enteresan bir olay oldu mu?" sorusu karşısında Aslı Bekiroğlu'nun yaşadığı büyük sağlık probleminden bahsetti. Meriçliler, "Aslında bu filmde enteresan şeyler olduğunu soruyorsunuz. Biz yola beraber çıkarken ve film başlamak üzereyken Aslı belinden su aldırdığı için ciddi bir rahatsızlık yaşadı. Burada ambulansta bir gün yattı. Ambulansta öyle duruyordu içimiz parçalandı. Ondan sonra Aslı'yla yola devam edilemeyeceği gibi bir durum söz konusu olduğu için filme 1-2 gün ara verdik. Sonra yeni bir oyuncu değişikliği olmalı mı olmamalı mı? derken asla ve asla vazgeçemeyeceğimiz için tekrar Aslı sahalara geri döndü. Öyle bir enteresan durum yaşadık" dedi.

Film setinde rahatsızlanan Aslı Bekiroğlu, bir gün ambulansta kaldı

ASLI BEKİROĞLU: ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM

Aslı Bekiroğlu sağlık durumu ile ilgili soruya, "Şimdi çok şükür iyiyim" derken söze giren Gürgen Öz, "Uyuyordum uyandım bir baktım ki dönmüş… Filmin WhatsApp grubu var. Bir baktım ki sabah 'Kral geri döndü' diye mesaj atmış" ifadeleriyle seti kahkahalara boğdu. Doğaseverliği bilinen Gürgen Öz, "Setler bizim işimiz. Set nerde biz ordayız. Ben alışkanlıklarımı da buraya getirdim. Tai Chi yapıyorum sette sakinleşiyorum. Egzersiz yapıyorum" dedi.

Yapımcılığı Statü Film ve BSK Group'un üstelendiği yönetmen koltuğuna Jale Atabey'in oturduğu filmin senaryosunu Şeyda Delibasi yazıyor.

Film setinde rahatsızlanan Aslı Bekiroğlu, bir gün ambulansta kaldı
Film setinde rahatsızlanan Aslı Bekiroğlu, bir gün ambulansta kaldı
Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Belinden su aldıran Aslı Bekiroğlu, film setinde yaşadığı sağlık problemi sonrası bir gün boyunca ambulansta yattı - Son Dakika

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