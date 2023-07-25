Amerikalı oyuncu ve senarist 45 yaşındaki Jenny Mollen, yol kenarında tamamen çıplak bir şekilde otostop yapıyormuş gibi poz verdi.
"Arkadaşımın Aşkı" "Çılgın Aptal Aşk" gibi yapımlarda rol alan JennyMollen, özel yerlerini scuba yüzgeci ile kapatıp çıplak poz verdi. Ünlü isim fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Mollen cesur pozunu "Geçmişim, moda alanındaki yanlışlar ve verdiğim frikiklerle dolu" başlığı ile paylaştı.
Jenny Mollen, 2008'den bu yana Amerikan Pastası serisiyle ünlenen 45 yaşındaki aktör Jason Biggs ile evli.
Son Dakika › Magazin › Amerikalı oyuncu Jenny Mollen bütün kıyafetlerini çıkartıp yol kenarında otostop çekti - Son Dakika