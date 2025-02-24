Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, turne için gittiği ülkede uçaktan üstsüz bir şekilde indi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, turne için gittiği ülkede uçaktan üstsüz bir şekilde indi

Geniş Video İzle

Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, 'Hit Me Hard and Soft' turnesi kapsamında Avustralya'nın Sydney kentine geldi. Ünlü şarkıcı, özel jetinden inerken dikkat çekici bir kıyafetle görüntülendi. Eilish, bu hafta içerisinde Sydney'deki Qudos Bank Arena'da dört konser verecek. Billie Eilish hayranları, konser öncesi mekanın dışında kamp kurarak ve sıra bekleyerek dikkat çekti.

24.02.2025 13:51  Güncelleme: 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Billie Eilish, Sydney'e dikkat çekici bir şekilde ayak bastı. 23 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Hit Me Hard and Soft turnesi kapsamında Avustralya'da bulunduğu sırada, Sydney Havalimanı'nda özel jetinden inerken üzerinde göğüs deseni olan beyaz bir tişört giyiyordu.

Billie bu cesur kıyafetini uzun bir kolye, bileğinde siyah bir toka ve 269 dolar değerindeki Oakley marka gözlükle tamamladı. Bu hafta Sydney'deki Qudos Bank Arena'da dört konser verecek olan "Birds of a Feather" şarkısının sahibi, uçaktan dağınık saçları ve gülümsemesiyle indi.

Pazartesi günü Billie Eilish hayranları, mosh pit'te iyi bir yer kapabilmek umuduyla Sydney konser mekanının dışında kamp kurarak ve sıra bekleyerek haberlere konu oldu. Bir süper hayran, Today Show'dan Taylor Haynes'e ön sırada yer alabilmek için Perşembe gününden beri sırada beklediğini söyledi.

Sıranın başında olan heyecanlı hayran, "Çok heyecanlı, gergin ve stresliyim" dedi. Zamanın daha hızlı geçmesi için, sıradaki diğer 600 hayranla birlikte oyunlar oynadıklarını ve sohbet ettiklerini anlattı.

Los Angeles doğumlu şarkıcı, dünya turnesi kapsamında Brisbane, Sydney ve Melbourne'da biletleri tükenen 12 Avustralya konseri verecek. İlk konseri geçen hafta Salı günü Brisbane Entertainment Centre'da gerçekleşti ve son konseri 8 Mart'ta Melbourne'daki Rod Laver Arena'da olacak.

Bu, Billie'nin 2022'den bu yana Avustralya'daki ilk performansı olacak. Grammy ve Oscar ödüllü sanatçı, Nisan ayında yeni albümü için 81 konserlik turnesini Instagram'da duyurdu. Turne, Eylül ayında Kanada'nın Quebec kentinde başladı ve Temmuz ayında İrlanda'nın Dublin kentinde sona erecek.

Üçüncü stüdyo albümünün çıkışından haftalar önce duyurulan turne öncesinde sanatçı, biletlerin 3 Mayıs'ta satışa çıkacağını ve 30 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında ön satışların yapılacağını duyurdu.

Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, turne için gittiği ülkede uçaktan üstsüz bir şekilde indi
Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, turne için gittiği ülkede uçaktan üstsüz bir şekilde indi
Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, turne için gittiği ülkede uçaktan üstsüz bir şekilde indi

Billie Eilish, Avustralya, Magazin, Sanat, Müzik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, turne için gittiği ülkede uçaktan üstsüz bir şekilde indi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ramazan Karakuş:
    İmanı güçlü kadınlara hayranım ah be reis sen adamsın adam bu ülkeye cag atlattin Allah seninle bizimle olsun 26 5 Yanıtla
  • Murat:
    demekki uçakta inene kadar pompalamışlar 26 3 Yanıtla
  • Casper:
    kaşar peyniri 22 4 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    cesur kadın 1 0 Yanıtla
  • Halil:
    uçan memeli 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:43 Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı
13:29 SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
13:12 Kocaeli’de rehine krizi cinayetle bitti Alacak-verecek meselesinde kan aktı Kocaeli'de rehine krizi cinayetle bitti! Alacak-verecek meselesinde kan aktı
12:08 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
11:14 Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu CİMER’e yapılan şikayetle başlamış Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış
21:17 Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz
20:40 Almanya’da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada Almanya'da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada
20:16 İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldı İşte kararın arka planı İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldı! İşte kararın arka planı
20:16 AK Parti’de MYK’ya 9 yeni isim girdi AK Parti'de MYK'ya 9 yeni isim girdi
20:05 İYİ Parti’nin Kampanya Yürütücüsü Acar, AK Parti MYK’da Medya ve Tanıtım Başkanı Oldu İYİ Parti'nin Kampanya Yürütücüsü Acar, AK Parti MYK'da Medya ve Tanıtım Başkanı Oldu
19:33 AK Parti’nin yeni MYK’sında 6 isim liste dışı kaldı AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 14:45:42. #1.12#
SON DAKİKA: Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, turne için gittiği ülkede uçaktan üstsüz bir şekilde indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.