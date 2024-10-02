Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu - Son Dakika
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Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu

Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu

Hollywood yıldızı Angelina Jolie ve İngiliz rapçi Akala'nın ilişkisi gündem oldu. Çiftin, Jolie'nin şirketi Atelier Jolie'nin etkinliğinde birlikte görüntülenmesi, ilişkilerinin resmiyet kazandığı yorumlarına neden oldu. İkilinin tanışıklığı, geçen yıl Jamaika'daki bir edebiyat festivalinde başlamış gibi görünüyor. Jolie'nin Brad Pitt'ten ayrılma süreci devam ederken, bu yeni ilişki haberleri büyük ilgi çekti. Akala, rap kariyerinin yanı sıra politik aktivizmiyle de tanınan bir isim.

02.10.2024 10:17
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Ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie (49) ve İngiliz rapçi Akala (40) arasındaki ilişki, son günlerde medyanın ilgi odağı haline geldi. Çiftin, Jolie'nin şirketi Atelier Jolie'nin New York'taki etkinliğinde birlikte görüntülenmesi, ilişkilerinin resmiyet kazandığı şeklinde yorumlandı.

Jolie, geçtiğimiz hafta sonu düzenlediği partide gri bir takım elbise ve siyah botlarla dikkat çekerken, Akala siyah bir tişörtle etkinliğe katıldı. Bu görüntüler, sosyal medyada paylaşılarak çiftin ilişkisini doğrular nitelikte algılandı.

İkilinin tanışıklığı, geçen yıl Mayıs ayında Jamaika'daki bir edebiyat festivalinde başlamış gibi görünüyor. O zamandan beri, Jolie ve Akala birkaç kez daha birlikte görüntülendi. Ancak, bazı kaynaklar çiftin sadece arkadaş olduklarını iddia ederken, diğerleri aralarında romantik bir ilişki olduğunu öne sürüyor.

Jolie'nin Brad Pitt'ten ayrılma süreci devam ederken, bu yeni ilişki haberleri büyük ilgi gördü. Akala, rap kariyerinin yanı sıra politik aktivizmiyle de tanınan bir isim. 2017'de İngiltere'deki genel seçimlerde İşçi Partisi'ni desteklemesiyle de gündeme gelmişti.

Bu gelişmeler, Hollywood'un ünlü yıldızı Jolie'nin özel hayatına dair merakı yeniden alevlendirirken, çiftin gelecekteki ortak görüntüleri merakla bekleniyor.

Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu

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Son Dakika Magazin Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • tuncay doğancı:
    evet dünya için büyük sevinç uyandırıcı bir mesele.. töbe yarabbi başka derdimiz yok Jolie kaldı 38 1 Yanıtla
  • Recep Acar:
    Keşke ben de zenci olsaydım diyesim geliyor 10 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Demek ki hakkını iyi veriyor 6 0 Yanıtla
  • Murat:
    büyü ve hızlı serisi tutar bence 5 0 Yanıtla
  • Ali tekeş:
    Adamda mermi var demekki 4 0 Yanıtla
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