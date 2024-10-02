Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu

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Ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie (49) ve İngiliz rapçi Akala (40) arasındaki ilişki, son günlerde medyanın ilgi odağı haline geldi. Çiftin, Jolie'nin şirketi Atelier Jolie'nin New York'taki etkinliğinde birlikte görüntülenmesi, ilişkilerinin resmiyet kazandığı şeklinde yorumlandı.

Jolie, geçtiğimiz hafta sonu düzenlediği partide gri bir takım elbise ve siyah botlarla dikkat çekerken, Akala siyah bir tişörtle etkinliğe katıldı. Bu görüntüler, sosyal medyada paylaşılarak çiftin ilişkisini doğrular nitelikte algılandı.

İkilinin tanışıklığı, geçen yıl Mayıs ayında Jamaika'daki bir edebiyat festivalinde başlamış gibi görünüyor. O zamandan beri, Jolie ve Akala birkaç kez daha birlikte görüntülendi. Ancak, bazı kaynaklar çiftin sadece arkadaş olduklarını iddia ederken, diğerleri aralarında romantik bir ilişki olduğunu öne sürüyor.

Jolie'nin Brad Pitt'ten ayrılma süreci devam ederken, bu yeni ilişki haberleri büyük ilgi gördü. Akala, rap kariyerinin yanı sıra politik aktivizmiyle de tanınan bir isim. 2017'de İngiltere'deki genel seçimlerde İşçi Partisi'ni desteklemesiyle de gündeme gelmişti.

Bu gelişmeler, Hollywood'un ünlü yıldızı Jolie'nin özel hayatına dair merakı yeniden alevlendirirken, çiftin gelecekteki ortak görüntüleri merakla bekleniyor.