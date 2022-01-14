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Anıtkabir'deki görüntüleri eleştirilen Bülent Ersoy, sessizliğini bozdu: Asker çocuğun sürülmesi doğru bir şey mi? - Son Dakika

Anıtkabir'deki görüntüleri eleştirilen Bülent Ersoy, sessizliğini bozdu: Asker çocuğun sürülmesi doğru bir şey mi?

14.01.2022 11:40

Anıtkabir'e giden Bülent Ersoy'a bir askerin şemsiye tuttuğu görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken Anıtkabir Komutanı'nın da görev yerinin değiştirildiği ileri sürüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Ersoy, "Benim böyle bir talebim olmadı. Garip asker çocuğun sürülmesi doğru şeyler mi?" diye konuştu.

Tekerlekli sandalye üzerinde Anıtkabir'e giden ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a bir subayın şemsiye tuttuğu görüntü büyük tepki çekti. Bu görüntülerin ardından Milli Savunma Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlatırken Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı. İddiaların odağındaki Bülent Ersoy da konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

MSB SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bülent Ersoy'a yağmur altında gittiği Anıtkabir'de, üniformalı bir asker şemsiyeyle eşlik etti. Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.

GÖREVDEN ALINDILAR

İnceleme kapsamında Anıtkabir komutanının görevden alındığı öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır" denildi.

Anıtkabir'deki görüntülerinden dolayı tepki çeken Bülent Ersoy, sessizliğini bozdu: Benim böyle bir talebim olmadı

DİVA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Erol Köse'ye özel açıklama yapan Bülent Ersoy, "Sadece ve sadece ataya duamı ettim. Mozalesinin başında saygı duruşunda bulundum. Kimse bana şemsiye versin, sandalye versin demedim. Sandalyeyi zaten kendim götürdüm. Komutanın ve garip asker çocuğun sürülmesi doğru şeyler mi? Şemsiye tutulmasına gerek de yoktu. Ben oraya gittiysem yağmur da olsa sel de olsa kar da yağsa ki yağıyordu zaten. Saygı duruşunda dururken şapkamı çıkardım. Adamdan böyle bir talebim olmadı zaten. Çünkü başımda şapkam vardı. Şapkam çıktığı zaman da yanımda ve arkamda görevli yoktu. Bir ara demek ki tutmuş. Bunda benim ne gibi dahlim olabilir. Ben istemesem görmesem de şemsiye tutmuşlar. Ne olacak ne var bunda?" dedi.

Anıtkabir'deki görüntülerinden dolayı tepki çeken Bülent Ersoy, sessizliğini bozdu: Benim böyle bir talebim olmadı
Son Dakika: Bakanlık, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerine ilişkin inceleme başlattı Anıtkabir'e giden Bülent Ersoy'un görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu
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Milli Savunma Bakanlığı, Bülent Ersoy, Anıtkabir, Asker, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Anıtkabir'deki görüntüleri eleştirilen Bülent Ersoy, sessizliğini bozdu: Asker çocuğun sürülmesi doğru bir şey mi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Anıtkabir'deki görüntüleri eleştirilen Bülent Ersoy, sessizliğini bozdu: Asker çocuğun sürülmesi doğru bir şey mi? - Son Dakika
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