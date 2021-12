2 Aralık'ta Antalya"da Türkiye Deri Konfeksiyonu Derneği'nin(TDKD) düzenlediği Leather&Fur Fuarı 17 ülkeden 1200 yabancıya ev sahipliği yaptı. İhracat ve üretim odaklı çalışan sektörün küresel boyuttaki buluşma noktası oldu.

Brianna geceye şarkılarıyla damga vurdu

Fuarın bu seneki yıldızı "Lost in İstanbul" şarkısı ile ülkemizde de tanınan dünyaca ünlü şarkıcı Brianna oldu. Türk yapımı deri ceketleri çok seven ve İstanbul aşığı olan şarkıcı, fuara katılan yerli ve yabancı davetlileri şarkılarıyla mest etti.

Birbirinden Ünlü Modeller Podyuma Çıktı

Fuar kapsamında düzenlenen defilede ise 2019 Best Model of the World 1.si Derya Ekşioğlu, 2021Miss Europe 3.sü Duygu Çakmak, Türkan Geyik, Melike Yalnız, Simge Ünal, Seviye İkbal Tulgar ve Zeliha Çal gibi ünlü modeller podyuma çıktı. Defilede mankenlerle podyumda yürüyen Brianna, Türkiye'de üretilen dünyanın en kaliteli ve yeni deri koleksiyonunu bütün dünyaya sunacağını söyledi.