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Antonio Banderas ile Türkiye'de film çekecek - Son Dakika

Antonio Banderas ile Türkiye'de film çekecek

30.09.2021 13:08
Antonio Banderas ile Türkiye'de film çekecek, System.String[]

"Troy the Odeyssey, Here's Johnny, The Incision ve Muzo Sitcom" filmlerinin söz yazarı ve yönetmeni Tekin Girgin, geçtiğimiz hafta İstanbul'u geldi. Girgin, Antonio Banderas ile Türkiye'de film çekeceklerinin müjdesini verdi

"Troy the Odeyssey, Here's Johnny, The Incision ve Muzo Sitcom" filmlerinin söz yazarı ve yönetmeni Tekin Girgin, geçtiğimiz hafta İstanbul'u geldi. Genç yaşta Ağrı'dan yola çıkarak Hollywood'un yolunu tutan başarılı yönetmen Los Angelas'ta bir çok filmin yönetmenliğini ve yazarını yaptı.

MÜJDEYİ VERDİ

Tekin Girgin, önceki gün Van Kahvalı Salonu'nda Fatih Sarp'ın hazırladığı kayvaltıyı yaptı. Kahvaltı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Önümüzdeki yıl Antonio Banderas ile Türkiye'de çekilecek bir sinema filmi için yönetmen koltuğuna oturacak olan Girgin, "Türk oyuncularından ise Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ'u çok beğeniyorum" dedi.

Antonio Banderas ile Türkiye'de film çekecek
Antonio Banderas ile Türkiye'de film çekecek

Antonio Banderas, İstanbul, Türkiye, Sitcom, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Antonio Banderas ile Türkiye'de film çekecek - Son Dakika Magazin


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