Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın'ı günübirlik İstanbul'a getiren güzel - Son Dakika
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Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın'ı günübirlik İstanbul'a getiren güzel

Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın\'ı günübirlik İstanbul\'a getiren güzel

24 yaşındaki oyuncu Melisa Döngel ve 51 yaşındaki eski sevgilisi Sergen Yalçın'ın aşkları yeniden alevlendi. Geçen yaz Çeşme'de bir araya gelen çiftin ilişkilerini gözlerden uzak tutmak için özel restoranları tercih ettikleri ve Yalçın'ın takımının maç ve idmanı olmadığı günlerde Döngel'le buluşmak için İstanbul'a geldiği öğrenildi. İkilinin arasında 27 yaş fark bulunuyor.

28.03.2024 13:07  Güncelleme: 13:14
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"Sen Çal Kapımı", "Aşk Mantık İntikam" ve "Aşk Taktikleri" gibi projelerde boy gösteren 24 yaşındaki Melisa Döngel aşk hayatıyla yeniden gündemde. Güzel oyuncunun, eski sevgilisi 51 yaşındaki Sergen Yalçın'a geri döndüğü öne sürüldü. Geçtiğimiz yaz Çeşme'de yakınlaşan Sergen Yalçın ile Melisa Döngel aşkının yeniden başladığı iddiaları sosyal medyada da gündeme geldi.

SERGEN YALÇIN GÜNÜBİRLİK İSTANBUL'A GELİYOR

İlişkilerini sadece yakın arkadaşlarına söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü ile oyuncunun yakalanmamak için gözlerden uzak restoranları tercih ettiği ve Yalçın'ın takımın maçı ve idmanı olmadığı günlerde ise Döngel'i görmek için günübirlik İstanbul'a geldiği öğrenildi.

ARALARINDA 27 YAŞ VAR

Güzel oyuncu Melisa Döngel'in geçtiğimiz bayram tatilinde Alaçatı'da Sergen Yalçın ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Döngel ile Yalçın arasında 27 yaş fark var.

Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın'ı günübirlik İstanbul'a getiren güzel
Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın'ı günübirlik İstanbul'a getiren güzel
Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın'ı günübirlik İstanbul'a getiren güzel
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Magazin

Sergen Yalçın, Melisa Döngel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın'ı günübirlik İstanbul'a getiren güzel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • D Celik: Para ya geliyor. Kepce kulak sergeni ne yapsin 64 7 Yanıtla
  • ferhat eser: Beşiktaşa döngel sergen fernando gidecek sen geleceksin 37 12 Yanıtla
  • ferhat eser: Sergen attı şampiyonluk geldi boşsaray morardı 9 3 Yanıtla
  • Emre Aytekin: İş yaşa değil işleyişe bakar alan mutlu veren mutlu gerisini kurcalamayın 6 1 Yanıtla
  • Tahsin Derin: Davul bile dengi dengine kardeşim yapmayın ya 3 1 Yanıtla
  • huseyin ergun: Melisa DÖN GEL deyince -Sergen de dönüp gelmiş. 1 0 Yanıtla
  • Sabri Manisalı: Yaşa takılmaya gerek yok..Farklı çıkarlarda birliktelik var..! 0 0 Yanıtla

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