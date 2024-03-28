"Sen Çal Kapımı", "Aşk Mantık İntikam" ve "Aşk Taktikleri" gibi projelerde boy gösteren 24 yaşındaki Melisa Döngel aşk hayatıyla yeniden gündemde. Güzel oyuncunun, eski sevgilisi 51 yaşındaki Sergen Yalçın'a geri döndüğü öne sürüldü. Geçtiğimiz yaz Çeşme'de yakınlaşan Sergen Yalçın ile Melisa Döngel aşkının yeniden başladığı iddiaları sosyal medyada da gündeme geldi.
İlişkilerini sadece yakın arkadaşlarına söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü ile oyuncunun yakalanmamak için gözlerden uzak restoranları tercih ettiği ve Yalçın'ın takımın maçı ve idmanı olmadığı günlerde ise Döngel'i görmek için günübirlik İstanbul'a geldiği öğrenildi.
Güzel oyuncu Melisa Döngel'in geçtiğimiz bayram tatilinde Alaçatı'da Sergen Yalçın ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Döngel ile Yalçın arasında 27 yaş fark var.
Son Dakika › Magazin › Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın'ı günübirlik İstanbul'a getiren güzel - Son Dakika
Daphne Joy'un, Sean 'Diddy' Combs'a karşı açılan dava dosyasında yer aldığı ve cinsel ilişki ticareti halkasında bulunan kadınlara aylık ödeme yaptığı iddia ediliyor. Bu durum, Combs'un cinsel taciz iddialarıyla ilgili yasal sorunlarının yeni bir boyut kazandığını gösteriyor.
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun, yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddiası ortaya çıktı. Ayrıca, kuaförünü de 7 bin dolar dolandırdığı belirtildi. Dosya, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Dilan Polat, kendisine hakaret içerikli mesaj attığı iddiasıyla Nez Demir'den şikayetçi olmuştu. Ancak bugün gerçekleşen ilk celsede Polat, şikayetinden vazgeçti. İki arkadaş duruşmada ağlayarak ifade verdi. Mahkeme, Polat'ın şikayetini çekmesi üzerine davanın düşürülmesine karar verdi.
Daha önce taktığı bileziklerle adından söz ettiren Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat, bir liralık ürün satışı yapmaya başladı.
Hollywood yıldızı Marilyn Moore ve Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner'ın yakınındaki mezar satışa çıkıyor. Açık artırmaya sunulacak olan mezarın 400 bin dolara alıcı bulması planlanıyor.
Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu rolünü oynayan Hayal Garip, eski sevgilisi Serkan K.'dan şiddet gördüğünü itiraf etti. 2 çocuk annesi oyuncu, "Hakaret, iftira ve dayak. Aylar süren döngüden güç bela çıktım. Bugün davamız var" dedi.
Uzun yıllardır sanat dünyasında yer alan başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe, emekli oldu. Alacağı maaşı beğenmeyen Tilbe, ''Kimseye muhtaç olmamak için ömür boyu çalışmanın karşılığı bağlanan maaş bu mudur?'' dedi.
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Halkbank Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Mert Matic, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finali sonrası eski milli tekvandocu İrem Yaman'a evlenme teklifinde bulundu. İrem Yaman'ın teklifi kabul etmesiyle çift mutluluklarını kutladı.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin kanaması geçiren Kadir İnanır'ın doktoru, başarılı bir operasyon sonrası sağlık durumunun daha iyi olduğunu belirtti. İlk zamanlarda tam bir felç tablosu olan İnanır'ın konuşmasında bir sıkıntı olmayacağı gözlemleniyor.
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Beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavisine devam edilen oyuncu Kadir İnanır doktorlar tarafından uyandırıldı. Durumu daha iyiye giden İnanır'ın konuşması için henüz erken olsa da iletişimle cevap verdiği belirtildi.
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