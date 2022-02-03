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Arda Kural, Dilber Ay filminin galasında kameralara yakalandı! İşte son hali - Son Dakika

Arda Kural, Dilber Ay filminin galasında kameralara yakalandı! İşte son hali

03.02.2022 23:44

2019 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Dilber Ay'ın sarsıcı hayatını anlatan Dilber Ay filminin galası önceki akşam gerçekleşti. Bir dönem sağlık sorunları yaşayan, şimdi de Dilber Ay'ın filminde rol alan Arda Kural ise uzun süre sonra görüntülendi.

2019 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Dilber Ay'ın sarsıcı hayatını anlatan yılın merakla beklenen, en özel filmlerinden Dilber Ay'ın İstanbul galası yapıldı. Yoğun ilginin olduğu gecede 9 salon tamamen dolduğu için ek salon açıldı.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM KATILDI

Bu özel geceye film ekibiyle birlikte, sanatçının kızları ve manevi oğlu, eşi İbrahim Karakaş, Aydemir Akbaş, Yılmaz Erdoğan, Mustafa Erdoğan, Haluk Levent, Cansever, Fatih Bulut, Manuş Baba, Sinan Akçıl, Gökhan Türkmen, Şahin Irmak, Çiğdem Batur, Selin Ciğerci gibi birbirinden değerli isimler katıldı. Büşra Pekin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle dikkat çekti.

Arda Kural, Dilber Ay filminin galasında ortaya çıktı! İşte son hali

"TİCARETE ATILDIM"

2000'li yıllarda yıldızı parlayan ancak psikoz teşhisi konulmasının ardından zor günler geçiren Arda Kural da galaya katılan isimler arasındaydı. Son haliyle dikkatleri üzerine çeken Arda Kural "Ticarete atıldım. Onun haricinde yazdığım senaryolar var. Bu aralar yoğunum. Onların yapımcılığını yapmak istiyorum ama şimdilik bir şey söylemek istemiyorum. Geçmişte bana herkes tavır almıştı malumunuz. Yapımcı Mustafa Altıoklar'ın yüzünden... Ama hiç pes etmedim. Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım artık geri dönüyorum." dedi.

İşte Arda Kural'ın son hali;

Arda Kural, Dilber Ay filminin galasında ortaya çıktı! İşte son hali
Arda Kural, Dilber Ay filminin galasında ortaya çıktı! İşte son hali
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Arda Kural, Dilber Ay, İstanbul, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Arda Kural, Dilber Ay filminin galasında kameralara yakalandı! İşte son hali - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Arda Kural, Dilber Ay filminin galasında kameralara yakalandı! İşte son hali - Son Dakika
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