Arka Sokaklar ekrana döndü, seyircilerden paylaşımlar gecikmedi - Son Dakika

Arka Sokaklar ekrana döndü, seyircilerden paylaşımlar gecikmedi

Arka Sokaklar ekrana döndü, seyircilerden paylaşımlar gecikmedi
Son Güncelleme: 02.09.2023 11:36

Yapım şirketi ve kanal arasında anlaşmazlıktan dolayı bir süre ara veren Arka Sokaklar dizisi, dün akşam 18. sezonuyla ekrana döndü. İlk bölümüyle reyting rekorları kıran dizinin hayranları ''Çok özlemişiz'' yorumu yaptı.

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar, Hasan Denizyaran, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz ve Cansu Fırıncı'nın yer aldığı Arka Sokaklar dizisi 18. sezon 639. bölümüyle ekrana döndü. Yeni bölümüyle ekrana gelen dizi izlenme rekoru kırarken izleyicilerden de özlem dolu paylaşımlar gecikmedi.

"ÖZLEMİŞİM"

2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar, yıllarca cuma akşamlarının en çok izlenen yapımı olma özelliğini korudu. Uzun bir aradan sonra yeni bölümü yayınlanan izlenen en çok izlenen yapımların başında geldi. "Aylin" karakterinin de dönüş yaptığı Arka Sokaklar dizisine izleyicilerden yorum yağdı. Twitter gündemine yerleşen dizi için "Zirvede başladı, evin bir üyesi gibi", "Ara vermelerine rağmen çok iyi başladılar" ve "Özlemişim" yorumları yapıldı.

Yıllardır her cuma Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, yeni sezonda Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını gibi rakip dizilerle zirve yarışına girecek.

Arka Sokaklar ekrana döndü, seyirciler paylaşımlarla özlemlerini haykırdı
Arka Sokaklar ekrana döndü, seyirciler paylaşımlarla özlemlerini haykırdı
Arka Sokaklar ekrana döndü, seyirciler paylaşımlarla özlemlerini haykırdı
Arka Sokaklar ekrana döndü, seyirciler paylaşımlarla özlemlerini haykırdı
Arka Sokaklar ekrana döndü, seyirciler paylaşımlarla özlemlerini haykırdı
Arka Sokaklar ekrana döndü, seyirciler paylaşımlarla özlemlerini haykırdı
Arka Sokaklar ekrana döndü, seyirciler paylaşımlarla özlemlerini haykırdı
Arka Sokaklar ekrana döndü, seyirciler paylaşımlarla özlemlerini haykırdı

Arka Sokaklar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arka Sokaklar ekrana döndü, seyircilerden paylaşımlar gecikmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arka Sokaklar ekrana döndü, seyircilerden paylaşımlar gecikmedi - Son Dakika
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