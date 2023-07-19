Arka Sokaklar için sayılı gün kaldı! Bu defa kadroda Mustafa Üstündağ da olacak

Yapımcı İlker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle son sezonu yarıda kesilen Arka Sokaklar dizisini artık Kanal D İç Yapımlar'ın şirketi yapım D Media çekecek. Ekranların sevilen oyuncusu Mustafa Üstündağ, ağustos ayında çekimlere başlayacak olan diziyle anlaştı.

DİZİNİN YENİ KÖTÜ ADAMI OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ım haberine göre, 17 yıl boyunca devam eden ve geçen yıl duayen yapımcı #Türkerİnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle yayınına ara verilen dizinin yeni bölümlerini D Media çekecek. Ozan Yurdakul'un yazdığı, Orhan Oğuz'un yönettiği fenomen dizinin kadrosuna flaş bir isim katıldı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Mustafa Üstündağ Arka Sokaklar'ın kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncunun polisiye dizinin yeni kötü adamı olacağı öğrenildi.

OYA OKAR AYRILDI

Dizinin eski kadrosundan Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun devam edeceği dizide Selin Komisere hayat veren Oya Okar ana kadrosunda yer aldığı diziden ayrıldı.