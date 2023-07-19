Arka Sokaklar için sayılı gün kaldı! Bu defa kadroda Mustafa Üstündağ da olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Arka Sokaklar için sayılı gün kaldı! Bu defa kadroda Mustafa Üstündağ da olacak

19.07.2023 10:04

17 yıldır ekranların en çok izlenen dizilerinden birisi olan Arka Sokaklar'ın yeni sezon çekimleri ağustos ayında başlayacak. Merakla beklenen dizinin kadrosuna son olarak Mustafa Üstündağ da katıldı.

Yapımcı İlker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle son sezonu yarıda kesilen Arka Sokaklar dizisini artık Kanal D İç Yapımlar'ın şirketi yapım D Media çekecek. Ekranların sevilen oyuncusu Mustafa Üstündağ, ağustos ayında çekimlere başlayacak olan diziyle anlaştı.

DİZİNİN YENİ KÖTÜ ADAMI OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ım haberine göre, 17 yıl boyunca devam eden ve geçen yıl duayen yapımcı #Türkerİnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle yayınına ara verilen dizinin yeni bölümlerini D Media çekecek. Ozan Yurdakul'un yazdığı, Orhan Oğuz'un yönettiği fenomen dizinin kadrosuna flaş bir isim katıldı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Mustafa Üstündağ Arka Sokaklar'ın kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncunun polisiye dizinin yeni kötü adamı olacağı öğrenildi.

Arka Sokaklar için geri sayım başladı! Mustafa Üstündağ kadroya dahil oluyor

OYA OKAR AYRILDI

Dizinin eski kadrosundan Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun devam edeceği dizide Selin Komisere hayat veren Oya Okar ana kadrosunda yer aldığı diziden ayrıldı.

Arka Sokaklar için geri sayım başladı! Mustafa Üstündağ kadroya dahil oluyor
Arka Sokaklar için geri sayım başladı! Mustafa Üstündağ kadroya dahil oluyor
YORUMLAR (1)
  • Coronaci : Ayrilan kaybeder bunca yildir seyredilen dizi iyidir kotudur kisiye gore degisir ben begeniyorum baskasini bilmem Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
500

Mustafa Üstündağ, Arka Sokaklar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arka Sokaklar için sayılı gün kaldı! Bu defa kadroda Mustafa Üstündağ da olacak - Son Dakika


Son Dakika
10:59 Bayern Münih, dostluk maçında rakibine gol oldu yağdı! Skoru görenler gözlerine inanamadı
10:55 Böyle dostluk olmaz olsun! Bayern Münih dinlenip dinlenip gol attı, skor ağızları açık bıraktı
10:55 Gigi Hadid ve arkadaşı, uyuşturucu madde bulundurmak suçundan yakalandı
10:51 Gigi Hadid uyuşturucu nedeniyle tutuklandı
10:33 Vatandaşın verdiği o komut, yıkımı yapılan binayı yerle bir etti! O anlar kamerada
10:30 Yıkımı yapılan binanın yanından geçen vatandaş "İn aşağı" diye bağırdı! Bina yerle bir oldu
10:30 ABD'ye gideceği düşünülen Taylan Antalyalı'nın sonraki durağı Adana! İmzayı atmaya çok yakın
10:26 ABD'ye gitmesi beklenen Taylan Antalyalı, rotayı Adana'ya kırdı! İmza an meselesi
10:27 Piyasaların alevi iyice harlandı! Dolar, euro ve gram altında yeni tarihi zirve
10:22 Piyasaların ateşi düşmüyor! Dolar, euro ve gram altın rekor seviyelerde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2023 11:14:02. #1.12#
SON DAKİKA: Arka Sokaklar için sayılı gün kaldı! Bu defa kadroda Mustafa Üstündağ da olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement