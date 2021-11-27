YouTube'da yayınlanan programlarıyla adından söz ettiren Armağan Çağlayan, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından bir kediyle çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Çağlayan, fotoğrafına kilosuyla ilgili yorum yapan takipçisine verdiği cevapla dikkat çekti.
Sivri diliyle bilinen Armağan Çağlayan, "Armağan Bey çok kilo almışsınız aman dikkat" yorumunu görünce sessiz kalamayarak "Siz mi taşıyorsunuz eve giderken" cevabını verdi.
Geçtiğimiz aylarda YouTube kanalına Popstar Türkiye yarışmasıyla tanınan Ajdar'ı davet eden Armağan Çağlayan aldığı yanıtla şaşkına dönmüştü. Yaşadığı olayı Twitter hesabından paylaşan Çağlayan, "Gününüzü şenlendireyim mi? Gör Beni'de konuk etmek için Ajdar'ı aradık Konuk olmak için 1 milyon Euro istedi" demişti.
Son Dakika › Magazin › Armağan Çağlayan 'Çok kilo almışsınız' diyen takipçisine 'Eve giderken siz mi taşıyorsunuz?' diye yanıt verdi! - Son Dakika Magazin