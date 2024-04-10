İnci Taneleri dizisiyle ekranlara dönen Yılmaz Erdoğan'ın 2 yıldır Cansu Taşkın ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İlişkinin ortaya çıkmasıyla ikilinin sarmaş dolaş görüntüleri de gündeme geldi. Magazin camiasından büyük yankı uyandıran çift tepki çekerken Armağan Çağlayan'dan destek geldi.
Yaş farkından dolayı eleştiri yağmuruna tutulan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın ilişkisine saygı duyulması gerektiğini söyleyen Çağlayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Günlerdir bıkmadan, usanmadan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı paramparça ediyorsunuz! İki yetişkin insan birbirini sevmiş, aşık olmuş, bir ilişki yaşıyorlar. Mutlular... Kimsenin kimseden şikayeti yok. Size ne bu ilişkiden? Size ne ? Bana ne? Hayat onların. Birbirlerini seviyorlar bize ne? Rahat bırakın insanları. Bir huzurla kimse kimseyi sevmesin mi? Bence inadına artık daha çok sevsinler, birbirlerine daha sıkı sarılsınlar. Bırakın yakasını insanların… Yeter da!"
Son Dakika › Magazin › Armağan Çağlayan'dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'a destek: İnsanları rahat bırakın - Son Dakika
Game Of Thrones dizisinin başrol oyuncusu Kit Harington, Jon Snow odaklı yeni bir spinoff dizisinin iptal edildiğini açıkladı. Harington, projenin ilerlemediğini ve yaratıcı ekibin ilgi çekici bir hikaye bulmakta zorlandığını belirtti. Jon Snow'a odaklanan dizinin geliştirme sürecine geçtiğimiz yıldan bu yana HBO desteğiyle girdiği ancak şu anda rafa kaldırıldığı ifade edildi.
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2 yıldır gözlerden uzak aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve ablası Cansu Taşkın'ın sarmaş dolaş pozlarını yayınlayarak gündeme gelen Elif Vurgun, gelen yorumlara "Bunları özgür hür irademle paylaşıyorum, Yılmaz ağabeyciğim bana kızmaz. Ailem söz konusuysa gemileri yakarım" dedi.
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