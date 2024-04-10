Armağan Çağlayan'dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'a destek: İnsanları rahat bırakın - Son Dakika
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Armağan Çağlayan'dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'a destek: İnsanları rahat bırakın

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Yılmaz Erdoğan'ın kendisinden 25 yaş küçük Cansu Taşkın ile aşk yaşamasının yankıları sürerken Armağan Çağlayan'dan da yorum geldi. İkilinin ilişkisine destek veren Çağlayan "İyi yetişkin aşık olmuş ilişki yaşıyor. İnsanların yakasını bırakın" dedi.

10.04.2024 14:12  Güncelleme: 14:22
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İnci Taneleri dizisiyle ekranlara dönen Yılmaz Erdoğan'ın 2 yıldır Cansu Taşkın ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İlişkinin ortaya çıkmasıyla ikilinin sarmaş dolaş görüntüleri de gündeme geldi. Magazin camiasından büyük yankı uyandıran çift tepki çekerken Armağan Çağlayan'dan destek geldi.

"BİRBİRLERİNİ SEVİYORLAR BİZE NE?"

Yaş farkından dolayı eleştiri yağmuruna tutulan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın ilişkisine saygı duyulması gerektiğini söyleyen Çağlayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Günlerdir bıkmadan, usanmadan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı paramparça ediyorsunuz! İki yetişkin insan birbirini sevmiş, aşık olmuş, bir ilişki yaşıyorlar. Mutlular... Kimsenin kimseden şikayeti yok. Size ne bu ilişkiden? Size ne ? Bana ne? Hayat onların. Birbirlerini seviyorlar bize ne? Rahat bırakın insanları. Bir huzurla kimse kimseyi sevmesin mi? Bence inadına artık daha çok sevsinler, birbirlerine daha sıkı sarılsınlar. Bırakın yakasını insanların… Yeter da!"

Armağan Çağlayan'dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkına'a destek: İnsanları rahat bırakın
Armağan Çağlayan'dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkına'a destek: İnsanları rahat bırakın
Armağan Çağlayan'dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkına'a destek: İnsanları rahat bırakın
Armağan Çağlayan\'dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın\'a destek: İnsanları rahat bırakın

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Son Dakika Magazin Armağan Çağlayan'dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'a destek: İnsanları rahat bırakın - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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