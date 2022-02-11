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Armağan Zengin Azerbaycan'da "En İyi Erkek Oyuncu" seçildi - Son Dakika

Armağan Zengin Azerbaycan'da "En İyi Erkek Oyuncu" seçildi

11.02.2022 15:55
Armağan Zengin Azerbaycan'da "En İyi Erkek Oyuncu" seçildi

Dolunay dizisinde Burak rolü ile dikkat çeken tiyatro ve dizi oyuncusu Armağan Zengin, Azerbaycan Devleti tarafından verilen The First Ödülleri'nde, geçen yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Azerbaycan'da da önemli bir izleyici kitlesine sahip olan Zengin, ödülünü Azeri Şair ve Yazar Xeyal Rıza'nın elinden aldı.

"YENİ PROJELER YAKINDA"

Yakın zamanda yeni projelerle izleyicinin karşısına çıkacağının müjdesini veren İzmir Karşıyakalı oyuncu Armağan Zengin " Türkiye'de beğeni kazanan bir dizinin, sevilen bir oyuncusu olarak kardeş ülke Azerbaycan'da da değer görmek, ödüle layık bulunmak eşsiz bir mutluluk. Bu moral ve motivasyonla daha güzel işlere imza atacağıma inanıyorum. Çok yakın zamanda, ulusal ve uluslararası alanda yeni projelerle izleyicinin karşısında olacağım" dedi.

Armağan Zengin Azerbaycan'da 'En İyi Erkek Oyuncu' seçildi

ARMAĞAN ZENGİN KİMDİR?

Dolunay dizisinde Burak rolü dikkatleri üzerine çeken Armağan Zengin, pek çok dizide ve projede yer aldı. Hala Devlet Tiyatroları oyuncularından olan Armağan Zengin, özellikle Azerbaycan'da büyük bir hayran kitlesine sahip. Tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu son günlerde yeni projelerle gündeme geliyor.

Türk oyuncu Armağan Zengin, İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. 3 üniversite 1 master bitiren Zengin; Türkçe dışında İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca dillerini de bilmektedir. 2010 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, akustik konserlerde sahne de almaktadır. TV, sinema projeleri ile devlet tiyatrosu oyunlarında sahne alan Armağan Zengin, akustik konserlerde de yer alıyor. Kariyerine İstanbul'da devam ederek ayrıca sunuculuk ve seslendirme de yapan oyuncu, gitar, piyano, şan/kulak ve drama dersleri de veriyor.

Armağan Zengin Azerbaycan'da 'En İyi Erkek Oyuncu' seçildi
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Tiyatro, Sinema, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Armağan Zengin Azerbaycan'da 'En İyi Erkek Oyuncu' seçildi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Armağan Zengin Azerbaycan'da "En İyi Erkek Oyuncu" seçildi - Son Dakika
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