Bir süredir ortalarda görünmeyen Ata Demirer'in gayrimenkul işine girdiği öğrenildi - Son Dakika
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Bir süredir ortalarda görünmeyen Ata Demirer'in gayrimenkul işine girdiği öğrenildi

11.08.2022 18:51
Bir süredir ortalarda görünmeyen Ata Demirer'in gayrimenkul işine girdiği öğrenildi

Artan gayrimenkul fiyatları ve İstanbul'un merkezi noktalarına inşa edilen lüks alışveriş merkezleri ünlü isimleri gayrimenkul yatırımına yönlendirdi. Cihangir'de oturan Ata Demirer'in şu sıralar Tarlabaşı, Galata ve İstiklal Caddesi'ndeki eski tarihi yapıları satın alıp restore ettirdiği öğrenildi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun Türkiye'nin emlak zenginleri arasında yer aldığı biliniyor. Snob Magazin'de yer alan habere göre ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer'in de meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu'nun izinden gittiği öğrenildi. Bir süredir ortalarda görünmeyen Demirer'in son dönemde emlak yatırımları yaptığı ortaya çıktı.

TARİHİ BİNALARI SATIN ALIP...

Ata Demirer'in Galataport İstanbul sonrası değerlenen Tarlabaşı, Galata ve İstiklal Caddesi'nde tarihi yapıları satın alıp restore ettirdiği öğrenildi. Demirer'in satın aldığı binaları restore ettirip butik otel ve apart yapma yoluna gittiği de ifade edildi.

Bir süredir ortalarda görünmeyen Ata Demirer'in gayrimenkul işine girdiği öğrenildi
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Bir süredir ortalarda görünmeyen Ata Demirer'in gayrimenkul işine girdiği öğrenildi - Son Dakika

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