Bir süredir ortalarda görünmeyen Ata Demirer'in gayrimenkul işine girdiği öğrenildi

Kenan İmirzalıoğlu'nun Türkiye'nin emlak zenginleri arasında yer aldığı biliniyor. Snob Magazin'de yer alan habere göre ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer'in de meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu'nun izinden gittiği öğrenildi. Bir süredir ortalarda görünmeyen Demirer'in son dönemde emlak yatırımları yaptığı ortaya çıktı.

TARİHİ BİNALARI SATIN ALIP...

Ata Demirer'in Galataport İstanbul sonrası değerlenen Tarlabaşı, Galata ve İstiklal Caddesi'nde tarihi yapıları satın alıp restore ettirdiği öğrenildi. Demirer'in satın aldığı binaları restore ettirip butik otel ve apart yapma yoluna gittiği de ifade edildi.