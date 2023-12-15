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Asiye Palu'ya 'Yılın En Başarılı Yorumcusu' ödülü - Son Dakika
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Asiye Palu'ya 'Yılın En Başarılı Yorumcusu' ödülü

İstanbul Hilton Otel'de düzenlenen törende Asiye Palu, 'Yılın En Başarılı Yorumcusu' ödülüne layık görüldü. Palu, ödülünü alır almaz Viyana konseri için yola çıktı ve Avrupa turnesine devam ediyor.

Asiye Palu\'ya \'Yılın En Başarılı Yorumcusu\' ödülü
15.12.2023 - 23:15,
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Önceki gece İstanbul Hilton Otel'de düzenlenen törenle "Yılın En Başarılı Yorumcusu" ödülüne layık görülen Asiye Palu, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Geceye ödüllü şarkısı "Ben Ne İnsanlar Gördüm"ün yazarı Ahmet Selçuk İlkan'la katılan sanatçı, güzelliğiyle de dikkat çekti.

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Avrupa turnesine devam eden başarılı şarkıcı, ödülünü alır almaz Viyana konseri için yola çıktı. Avrupa ve Türkiye arasında mekik dokuyan Asiye Palu, bir yandan yeni şarkıları için stüdyo çalışmalarına devam ediyor.

Yılbaşı gecesi Almanya Köln'de bir otelde sahne alacak olan sanatçı, ardından Avrupa turnesine devam edecek.

Kaynak: Magazinkolik
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İstanbul, Viyana, Hilton, Son Dakika

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SON DAKİKA: Asiye Palu'ya 'Yılın En Başarılı Yorumcusu' ödülü - Son Dakika
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