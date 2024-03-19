Aşkın Nur Yengi\'nin ağabeyi Ahmet Yengi hayatını kaybetti

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Aşkın Nur Yengi'nin ağabeyi Ahmet Yengi, geçtiğimiz yılbaşı gecesi Marmaris'te geçirdiği trafik kazası sonucunda ağır yaralı olarak İstanbul'a getirilmiş ve Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı.

Ahmet Yengi, kalp rahatsızlığı da bulunması sebebiyle entübe edilmişti. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet Yengi'nin durumu kritik seyretmişti.

AŞKIN NUR YENGİ'DEN VEFAT AÇIKLAMASI

Ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi, Nişantaşı'nda bir KBB doktoruna kontrole giderken basın mensuplarının karşısına çıkmış ve ağabeyi Ahmet Yengi'nin vefat ettiğini duyurmuştu.

Ahmet Yengi'nin 40 gün boyunca entübe edildiğini ancak kurtarılamadığını belirten Aşkın Nur Yengi, kardeşinin kazadan sonra yaşadığı kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiğini dile getirmişti.

Zaten daha önce bypass ameliyatı geçiren Ahmet Yengi'nin sağlık durumu, kazanın ardından daha da kötüleşmişti.

AİLESİYLE BİRLİKTE DEFNEDİLDİ

Aşkın Nur Yengi, basın mensuplarının vefat haberi hakkında sorması üzerine, ailesiyle birlikte Ahmet Yengi'nin cenazesini defnettiklerini ve bu sürecin kendisi için psikolojik olarak zorlu olduğunu ifade etmişti.