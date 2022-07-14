Aslı Enver'e Gelen Murat Boz Yorumu Şoke Etti! - Son Dakika
Üye Girişi

Aslı Enver'e Gelen Murat Boz Yorumu Şoke Etti!

14.07.2022 11:00
Aslı Enver'e Gelen Murat Boz Yorumu Şoke Etti!

Son olarak 'Sen Yaşamaya Bak' adlı filmde rol alan Aslı Enver, popçu Murat Boz ile evliliğinden eşiğinden döndüğü bir dargın bir barışık ilişkisi bittikten sonra bir türlü aşkta aradığı mutluluğu bulamamıştı. Teknede çekilen pozlarıyla adından söz ettiren Enver, bir takipçisinden gelen 'Murat Boz' yorumu sonrası gündem oldu. İşte detaylar...

Aslı Enver, Aralık 2021'de Önder Öztarhan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Geçtiğimiz aylarda ise Aslı Enver-Önder Öztarhan aşkında sürpriz bir gelişme yaşanmıştı. Güzel oyuncu, iş insanını sosyal medya hesabından takipten çıkmıştı.

Ardından Önder Öztarhan da ünlü oyuncuyu Instagram'dan silmişti. Çiftin karşılıklı hamlesi, "Ayrıldılar" şeklinde yorumlanmıştı.

Aslı Enver'e Gelen <a class='keyword-sd' href='/murat-boz/' title='Murat Boz'>Murat Boz</a> Yorumu Şoke Etti!

TATİL POZLARIYLA GÜNDEM OLDU

'Kavak Yelleri' dizisiyle tanınan, 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' gibi sevilen yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Aslı Enver, tüm bunların ardından paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi.

Instagram'da 6.4 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, teknede çekilen karelerini beyaz kalp emojisiyle peş peşe yayınladı.

Aslı Enver'e Gelen Murat Boz Yorumu Şoke Etti!

GELEN YORUMLAR OLAY OLDU

38 yaşındaki Enver'in paylaşımına, takipçileri tarafından "Sen en parlak güneşsin", "Doğal güzellik Aslı Enver", "Şimdi Murat Boz düşünsün" ve "Murat Boz olsam çok üzülürdüm" gibi mesajlar yazdı.

Oyuncunun uzun bir süre bir dargın bir barışık şekilde aşk yaşadığı Murat Boz ile ilgili gelen yorum ise, sosyal medyada dikkat çekti.

Aslı Enver'e Gelen Murat Boz Yorumu Şoke Etti!

ASLI ENVER KİMDİR?

Güzel oyuncu Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Kıbrıs Türkü bir baba ile eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak Londra'da doğdu. Enver, 12 yaşına kadar Lonra'da yaşadıktan sonra ailesi ile birlikte Türkiye'ye taşınmıştır.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuduktan sonra sonra Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Kariyerine TRT'de yayınlanan sitcomda iki dakikalık bir rol ile başlamıştır. Daha sonra Hayat Bilgisi adlı dizide oynadıktan sonra Ayna adlı kısa filmde rol almıştır. 2007 yılında yayın hayatına başlayan Kavak Yelleri'nde Mine Ergün karakterine hayat veren Enver, Suskunlar adlı dizide Ahu karakterini canlandırmıştır.

2013 yılında Kayıp dizisinde Özlem Albayrak karakterini oynadıktan sonra, Bana Artık Hicran de ve İstanbullu Gelin dizilerinde başrol oynamıştır. Son olarak Babil dizisinin kadrosunda yer aldı.

ASLI ENVER'İN ÖZEL HAYATI

2012 senesinde Birkan Sokullu ile evlenmiş 2015 Ağustos ayında ise avukatı aracılığıyla boşandığını duyurmuştur. 2016 yılından 2019 yılına kadar Murat Boz ile sevgililerdi. Enver, son olarak Önder Öztarhan ile aşk yaşadı.

YORUMLAR
500
Sevgilisiyle öpüştüğü görüntüler için eleştirilen Işın Karaca, gözdağı verdi: Bendeki belgeler adam yakar Sevgilisiyle öpüştüğü görüntüler için eleştirilen Işın Karaca, gözdağı verdi: Bendeki belgeler adam yakar Tuğba Ekinci, 'Doğru meme, yanlış meme' diyerek Gülşen'le göğüslerini kıyasladı Tuğba Ekinci, 'Doğru meme, yanlış meme' diyerek Gülşen'le göğüslerini kıyasladı
Kaynak: Snob Magazin

Önder Öztarhan, Aslı Enver, Instagram, Murat Boz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aslı Enver'e Gelen Murat Boz Yorumu Şoke Etti! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:23 Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:21 Galatasaray'ın gol silahı Mbaye Diagne: Türkiye'deki en iyi forvet benim
11:14 Siyez buğdayı Afyonkarahisar'da vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı! Her ay 100 dane veriyor
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
11:02 Hırsızlar, yakalanınca ev sahibi kadından yalvararak özür diledi
10:34 Adana'da fuhuş tuzağı! 16 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girmek için gittiği evde gasp edildi
10:30 Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık
10:10 Cristiano Ronaldo'ya astronomik maaş teklifi! Dünya yıldızı Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 12:14:21. #1.13#
SON DAKİKA: Aslı Enver'e Gelen Murat Boz Yorumu Şoke Etti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement