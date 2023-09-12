Aslıhan Gürbüz'den "Evlenip iki çocuk yapmalısın" diyen takipçisine sert tepki - Son Dakika

Aslıhan Gürbüz'den "Evlenip iki çocuk yapmalısın" diyen takipçisine sert tepki

Son Güncelleme: 12.09.2023 08:14

Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Merve Aksak rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aslıhan Gürbüz, köpeğiyle çektiği fotoğrafa "Bence artık evlenip iki çocuk yapmalısın" yorumunu yapan bir takipçisine tepki gösterdi. Gürbüz, takipçisine "Bence artık çeneni kapamalı, bu hesaptan defolup gitmelisin" cevabını verdi.

Yıllar önce yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Merve Aksak rolüyle adından söz ettirmeye devam eden Aslıhan Gürbüz, köpeğiyle verdiği poza "Bence iki çocuk yapmalısın" diyen takipçisine tepki gösterdi.

"BU HESAPTAN DEFOLUP GİTMELİSİN"

Bir süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, Instagram hesabından köpeğiyle çektiği fotoğrafları "Gittiğim yolları dönmüyorum, arada bir yoldaşlarımı bekliyorum" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Gürbüz'ün paylaşımına yorum yapan bir kullanıcı da "Bence evlenmeli. İki çocuk yapmalı. Kendini kedi, köpek ile kandırmamalı" dedi. Takipçisinden gelen yoruma sinirlenen başarılı oyuncu da "Bence artık çeneni kapamalı, bu hesaptan defolup gitmelisin. Kendini kimin yerine koyuyorsan yallah oraya" cevabını verdi.

Aslıhan Gürbüz'den 'Evlenip iki çocuk yapmalısın' diyen takipçisine sert tepki: Bu hesaptan defolup gitmelisin
Aslıhan Gürbüz'den 'Evlenip iki çocuk yapmalısın' diyen takipçisine sert tepki: Bu hesaptan defolup gitmelisin
Aslıhan Gürbüz'den 'Evlenip iki çocuk yapmalısın' diyen takipçisine sert tepki: Bu hesaptan defolup gitmelisin
Aslıhan Gürbüz'den 'Evlenip iki çocuk yapmalısın' diyen takipçisine sert tepki: Bu hesaptan defolup gitmelisin
Aslıhan Gürbüz'den 'Evlenip iki çocuk yapmalısın' diyen takipçisine sert tepki: Bu hesaptan defolup gitmelisin

Aslıhan Gürbüz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aslıhan Gürbüz'den 'Evlenip iki çocuk yapmalısın' diyen takipçisine sert tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aslıhan Gürbüz'den "Evlenip iki çocuk yapmalısın" diyen takipçisine sert tepki - Son Dakika
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