Lenfomaya yakalanan Athena grubunun üyesi Hakan Özoğuz, taburcu oldu - Son Dakika
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Lenfomaya yakalanan Athena grubunun üyesi Hakan Özoğuz, taburcu oldu

20.09.2022 08:10

Athena grubunun üyelerinden Hakan Özoğuz'un bir süre önce lenfomaya yakalandığı öğrenildi. Tedavi sürecini gözlerden uzak geçiren Özoğuz, geçtiğimiz gün bir süredir tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Oyuncu Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Mavi'nin kansere yakalanması herkesi üzüntüye boğarken sanat dünyasından bir kötü haber daha geldi. Athena grubunun solistlerinden Hakan Özoğuz'un da hastalıklar mücadele ettiği öğrenildi.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hakan Özoğuz'un da bir süre öncesinde lenfomaya yakalandığı öğrenildi. Tedavi sürecini gözlerden uzak bir şekilde sürdürmeyi tercih eden şarkıcı, bir süredir konserlere çıkmıyordu. Özel bir hastanede tedavi gören 45 yaşındaki Hakan Özoğuz'un geçen günlerde taburcu oldu. Kanserle mücadele eden şarkıcı, sağlık durumu hakkında sessizliğini koruyor.

Athena grubunun üyesi Hakan Özoğuz, lenfomaya yakalandı

HANDE ERÇEL'İN YEĞENİ KANSERE YAKALANDI

Oyuncu Hande Erçel'in ablasının 2,5 yaşındaki kızı Mavi'nin geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığı öğrenildi. Ağustos ayında hastalık tanısı koyan Mavi'nin tedavisine başlandı. Kızının sağlık durumu hakkında açıklama yapan Gamze Erçel, bu süreci gözlerden uzak şekilde sürdüreceklerini ve kızının durumunun iyi olduğunu söyledi.

Athena grubunun üyesi Hakan Özoğuz, lenfomaya yakalandı
Hande Erçel ve yeğeni
Athena grubunun üyesi Hakan Özoğuz, lenfomaya yakalandı
Athena grubunun üyesi Hakan Özoğuz, lenfomaya yakalandı
Athena grubunun üyesi Hakan Özoğuz, lenfomaya yakalandı
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Athena, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Lenfomaya yakalanan Athena grubunun üyesi Hakan Özoğuz, taburcu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lenfomaya yakalanan Athena grubunun üyesi Hakan Özoğuz, taburcu oldu - Son Dakika
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