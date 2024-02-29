Attila Atasoy: Artık biraz gençler çalışsın - Son Dakika
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Attila Atasoy: Artık biraz gençler çalışsın

Attila Atasoy: Artık biraz gençler çalışsın

Şarkıcı Attila Atasoy, 100. yıl konserleri nedeniyle Amerika'da bulunduğunu ve şimdi Türkiye'ye döndüğünü söyledi. Atasoy, gençlerle ilgilenilmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek, Edis, Buray ve Zeynep Bastık gibi başarılı isimler olduğunu ve bestelerini gençlere açtığını ifade etti. Atasoy, İstanbul'da sade bir yaşam sürdüğünü ve 159 ülke gezdiğini, gezi yazılarını blog sayfasında paylaştığını söyledi. Ayrıca, geçmişten günümüze süreci yanlış bir geleceğe ışınlanmış gibi yaşadığını ve kalabalığı hiç sevmediğini belirtti.

29.02.2024 10:16  Güncelleme: 11:04
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"BAŞARILI İSİMLER VAR"

Attila Atasoy, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Şarkıcı, "100'üncü yıl konserleri nedeniyle 2023'ün sonuna kadar Amerika'daydım. Şimdi geldim yeni birkaç çalışmam var. Artık biraz gençler çalışsın.

50 yılımı tamamladım, gençlerle ilgilenilsin diye düşünüyorum. Gençleri başarılı buluyorum. Onları izlemek keyifli... Edis, Buray ve Zeynep Bastık gibi başarılı isimler var. Bütün bestelerimi gençlere açtım.

Benden izin almadan kullanabilirler. Bir işe yarıyorsam ne mutlu bana" dedi.

Attila Atasoy: Artık biraz gençler çalışsın

"SADE YAŞIYORUM"

Atasoy, " İstanbul'da neler yapıyorsunuz?" sorusuna, "Arkadaşlarımla buluşuyorum. Kafeye gidip, gazete okuyorum. Benden sonra başkası okusun diye gazeteleri bırakıyorum. Sade yaşıyorum.

159 ülke gezdim. Bir kitap çıkardım ve gezi yazılarımı blog sayfamda yazıyorum. Ulaşılmayan yerleri keşfettim. Kongo'da kabilelerde yaşadım. Bu da hayata daha doğru bakmamı sağladı" diye konuştu.

"KALABALIĞI HİÇ SEVMİYORUM"

Şarkıcı, "Geçmişten günümüzdeki süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Yanlış bir geleceğe ışınlanmış gibi yaşıyorum. Herkesin elinde telefon şaşırıyorum. Şaşkın şaşkın bakıyorum.

Antalya'da büyüdüm o zamanki kibarlığı özlüyorum. Her şey kalabalık oldu. Kalabalığı hiç sevmiyorum" yanıtını verdi.

Kaynak: Magazinkolik

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