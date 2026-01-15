ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia - Son Dakika
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

15.01.2026 17:19
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan oyuncu Oktay Kaynarca'nın Kim Milyoner Olmak İster'deki akıbetine ilişkin bomba bir iddia ortaya atıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolle serbest bırakıldı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasının sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında, aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da bulunduğu toplam 6 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ADLİ TIP'TA ÖRNEKLER ALINDI, HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya'nın sağlık kontrollerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği, burada kan, saç ve idrar örneklerinin alındığı kaydedildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü ve daha sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği belirtildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 2 kişinin tutuklandığı, aralarında Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu 4 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi. Haberde, savcılığın Müftüoğlu ve Kaynarca hakkında talep ettiği ev hapsi isteminin kabul edilmediği, bunun yerine yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildiği aktarıldı.

"KABUL ETMİYORUM" DEDİ

Metinde yer alan bilgilere göre, uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca'nın ifadesi de ortaya çıktı. Kaynarca'nın ifadesinde, Rabia Karaca'ya atfedilen "Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca'nın yakın arkadaş olduğu, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri" yönündeki beyanı kabul etmediğini söylediği belirtildi.

"KENDİSİNE KADIN HEDİYE EDİYORDU"

Operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı belirtilen Rabia Karaca'nın ifadesinde şu satırlara yer verdi: "Gösterdiğiniz telefonumda çıkan dansöz oynatılan uyuşturucu kullanılan ev, benim meyve servis ettiğim o evdir. Keşke bu anlara tanıklık etmeseydim. Benim vücudumu kullanarak bu iğrenç yaşantıya sürükleyen kişilerden toplu olarak şikayetçiyim. Benim Murat ile cinsel ilişkime, lüks yaşantıma Fatih Keleş de şahittir. Murat ile çok lüks ve zengin bir yaşantım vardı. Özel uçaklar ile çoğu kez gezerdik, çakarlı araçlar ile şehir şehir gezerek aşk yaşıyorduk. Çakarlı araçları İBB'deki görevlerinden dolayı aldıklarını düşünüyorum. Murat ile ilişkimde ne yazık ki uyuşturucu bataklığından kurtulamadım. Göstermiş olduğunuz fotoğrafta onun özel uçağında seyahat ediyordum. Aynı uçak içerisinde Ekrem İmamoğlu misafirlerini ağırlardı. Murat ile aşk yaşarken yurt dışında kumar oynamaya gittiğimiz ne yazık ki doğrudur. Emel Müftüoğlu da bu olaya şahittir. Telefonumda çıkan video buna ilişkindir. Masadaki dönen rakamlar korkunçtu, beş dakikada 200 bin dolar kaybettiğini net olarak ne yazık ki hatırlıyorum. Bu paralar maalesef İBB'den kazandığı paralardı. Murat Gülibrahimoğlu ile aynı sitede ikamet eden Oktay Kaynarca ile yakın arkadaşlardı. Uyuşturucu ve fuhuş partilerinde kendisine ne yazık ki kadın hediye ediyordu."

ATV'DEKİ GELECEĞİNE DAİR İDDİA

Tüm bu olan bitenden sonra Oktay Kaynarca'nın ATV'deki geleceği de merak konusu oldu. Kanal yönetiminin 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmayı sunan Oktay Kaynarca ile yollarını ayıracağı iddia edildi.

Oktay Kaynarca, Televizyon, İstanbul, Ünlüler, Magazin, Atv, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
