Aile üyeleriyle birlikte poz veren Hazal Kaya, kızının 40'ını kutladı: Umut ışığı oldun - Son Dakika
Üye Girişi

Aile üyeleriyle birlikte poz veren Hazal Kaya, kızının 40'ını kutladı: Umut ışığı oldun

25.03.2023 12:22

1,5 ay önce ikinci bebeğine kucağına alan Hazal Kaya, sosyal medya hesabından kızının 40. gününü kutladı. Eşi Ali Atay ve çocuklarıyla verdiği pozu paylaşan oyuncu, "Kapkaranlık günlerde bize umut ışığı gibi gelen canım kızım, iyi ki doğdun" şeklinde konuştu.

Ekranların başarılı oyuncuları Ali Atay ve Hazal Kaya, 2019 yılında nikah masasına oturdu. Aynı yıl ilk çocukları Fikret Ali'yi kucaklarına alan çift, 1,5 ay önce de kızlar Süreyya Leyla'ya kavuştu. Çocuklarıyla gözlerden uzak bir hayat yaşayan Hazal Kaya, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"BİZE UMUT IŞIĞI GİBİ GELDİN"

7,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından aile pozunu paylaşarak kızının 40. gününü kutlayan Hazal Kaya, "Kapkaranlık günlerde bize umut ışığı gibi gelen canım kızım, iyi ki doğdun. 40 gün nasıl geçti bilmiyorum 11.02.2023" notunu düştü.

Ailesiyle poz veren Hazal Kaya, kızının 40. gününü kutladı: Umut ışığı oldun

8 MART'TA KIZIYLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Hazal Kaya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilk kez kızıyla bir fotoğrafını paylaşmıştı. Kadınlar Günü'ne özel bir paylaşım yapa Kaya, şu ifadeleri kullanmıştı:"Annemler ben küçükken mor kurdeleli yaka iğneleri yaparlardı yürüyüşler için ben de yardım ederdim. O eylemlerle kazandıklarımıza şahit olarak büyüdüm. Şimdi yaka iğnem Süreyya'm sebebiyle bu gece yürüyüşe katılamıyorum. Kalbim, aklım, umudum sizinle. Kadınlar günümüz kutlu olsun! İnadına isyan, inadına özgürlük!"

Ailesiyle poz veren Hazal Kaya, kızının 40. gününü kutladı: Umut ışığı oldun
YORUMLAR
500

Hazal Kaya, Ali Atay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aile üyeleriyle birlikte poz veren Hazal Kaya, kızının 40'ını kutladı: Umut ışığı oldun - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Görenler "Kıyamet alameti" diyor! Suudi Arabistan'daki manzara görenleri şaşkına çevirdi
13:04 Görenler "Kıyamet alameti" yorumu yapıyor! Suudi Arabistan'da çekilen görüntü hayrete düşürdü
12:27 Kadıköy'de cipi yanan genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
12:50 Beşiktaş'ın borcunda artış! Toplam miktar 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 liraya çıktı
12:44 Beşiktaş'ın toplam borcu 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 liraya yükseldi
12:43 Kısmetse Olur yarışmasından diskalifiye olan Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çiftinin birliktelikleri sona erdi
12:37 Kısmetse Olur'dan diskalifiye edilen Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çifti ayrıldı
12:39 Togg, yoğun talep nedeniyle çekilişle verilecek araç sayısını 20 bine çıkardı
12:33 Son Dakika! Togg, yoğun talep nedeniyle çekilişle teslim edilecek araç sayısını 12 binden 20 bine çıkardı
12:13 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kürsüdeki konuşmasında "Çok doluyum" dedi, Fenerbahçe ve PFDK'yi hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2023 13:33:01. #1.11#
SON DAKİKA: Aile üyeleriyle birlikte poz veren Hazal Kaya, kızının 40'ını kutladı: Umut ışığı oldun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement