Aile üyeleriyle birlikte poz veren Hazal Kaya, kızının 40'ını kutladı: Umut ışığı oldun

Ekranların başarılı oyuncuları Ali Atay ve Hazal Kaya, 2019 yılında nikah masasına oturdu. Aynı yıl ilk çocukları Fikret Ali'yi kucaklarına alan çift, 1,5 ay önce de kızlar Süreyya Leyla'ya kavuştu. Çocuklarıyla gözlerden uzak bir hayat yaşayan Hazal Kaya, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"BİZE UMUT IŞIĞI GİBİ GELDİN"

7,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından aile pozunu paylaşarak kızının 40. gününü kutlayan Hazal Kaya, "Kapkaranlık günlerde bize umut ışığı gibi gelen canım kızım, iyi ki doğdun. 40 gün nasıl geçti bilmiyorum 11.02.2023" notunu düştü.

8 MART'TA KIZIYLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Hazal Kaya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilk kez kızıyla bir fotoğrafını paylaşmıştı. Kadınlar Günü'ne özel bir paylaşım yapa Kaya, şu ifadeleri kullanmıştı:"Annemler ben küçükken mor kurdeleli yaka iğneleri yaparlardı yürüyüşler için ben de yardım ederdim. O eylemlerle kazandıklarımıza şahit olarak büyüdüm. Şimdi yaka iğnem Süreyya'm sebebiyle bu gece yürüyüşe katılamıyorum. Kalbim, aklım, umudum sizinle. Kadınlar günümüz kutlu olsun! İnadına isyan, inadına özgürlük!"