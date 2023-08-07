Aşk iddiasını yalanlayan Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan bir kez daha yan yana görüntülendi

Kader Bağları isimli diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Ayça Ayşin Turan'ın adı bir süredir oyunculuğu bırakarak siyasete yönelen Mehmet Aslan ile anılıyor. Haziran ayında gittikleri maçta samimi şekilde görüntülenmelerine rağmen "Arkadaşız" diyerek iddiayı yalanlayan ikili, bir kez daha kameralara takıldı.

PARKTA GÖRÜNTÜLENDİLER

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, aşk iddiasını yalanlayan ikili bu sefer de bir parkta samimi şekilde objektiflere takıldı. Bir bankta oturan ikili, telefonda bir şey incelerken görüntülendi. İkili haklarındaki aşk iddiasıyla ilgili sessizliğini koruyor.

AŞK İDDİASINI YALANLAMIŞTI

İkili, haziran ayında Galatasaray maçında sarılıp birbirini öperken görüntülenmişti. Çıkan aşk iddiasını yalanlayan Mehmet Aslan, "Maçta gol olduğu esnada herkes birbirine sarılır, öper, tebrik eder ve kutlar. Farklı anlamlar çıkarmak doğru değil" demişti.