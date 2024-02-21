Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kıraç Konseriyle Aydınlıları Buluşturdu

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Aydınlıları birçok kültürel etkinlikle buluşturmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, on binlerce Aydınlıyı sevilen sanatçı Kıraç'la bir araya getirdi. Konser öncesi Aydınlılara seslenen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gitmeye devam edeceklerinin altını çizip, bu yolda her zaman gençlerin yanında olduklarını söyledi.

Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde, Kıraç en sevilen şarkılarını seslendirdi. Barış Manço, Cem Karaca gibi Türk müziğinin önde gelen sanatçılarının eserlerini de yorumlayan sanatçı, Aydınlılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Her zaman gençlerin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirten Çerçioğlu, "Bu süreçte Aydın'a ve sizlere hizmet ederken ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yoldan ayrılmadım, ayrılmayacağım da. Hiçbir zaman başınızı öne eğdirmedim, bundan sonra da eğdirmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu, Aydınlıları İzmir Marşı eşliğinde Cumhuriyet Halk Partisi Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin ile birlikte selamladı. İzmir Marşı'na ellerinde bayraklarla eşlik eden Aydınlılar, düzenlenen konser için Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN