"Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" sözleriyle bir döneme damga vuran ve uzun yıllardır yurt dışında olan Aysun Kayacı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen Kayacı'nın Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendiği öde sürüldü. Güzelliği ile bir dönem baş döndüren Kayacı'nın son halini görenler ise gözlerine inanamadı.
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Kayacı'nın bu görüntüleri yıllar içinde değiştiği ve estetiğin dozunu kaçırdığı yönünde yorumlara neden oldu. Ancak görüntülerdeki kişinin Aysun Kayacı olmadığı ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişi Paula Erika adında bir model.
Son Dakika › Magazin › 'Aysun Kayacı'nın son hali' başlıklarıyla paylaşılan fotoğrafın aslı başka çıktı - Son Dakika