"Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla paylaşılan fotoğrafın aslı başka çıktı - Son Dakika
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"Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla paylaşılan fotoğrafın aslı başka çıktı

29.06.2022 16:46

Uzun süredir magazin dünyasından uzak duran eski manken Aysun Kayacı'yla ilgili bir fotoğraf sosyal medyada dolaşmaya başladı. "Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla yer alan kişinin aslında Paula Erika olduğu ortaya çıktı. Fotoğraftaki kişi eski manken Kayacı'ya çok benzetilmişti.

"Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" sözleriyle bir döneme damga vuran ve uzun yıllardır yurt dışında olan Aysun Kayacı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

SON HALİ ŞAŞIRTMIŞTI

2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen Kayacı'nın Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendiği öde sürüldü. Güzelliği ile bir dönem baş döndüren Kayacı'nın son halini görenler ise gözlerine inanamadı.

Aysun Kayacı'nın son hali sosyal medyayı kasıp kavurmuştu! İşin aslı bambaşka çıktı

GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ BAŞKA BİRİSİ ÇIKTI

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Kayacı'nın bu görüntüleri yıllar içinde değiştiği ve estetiğin dozunu kaçırdığı yönünde yorumlara neden oldu. Ancak görüntülerdeki kişinin Aysun Kayacı olmadığı ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişi Paula Erika adında bir model.

Aysun Kayacı'nın son hali sosyal medyayı kasıp kavurmuştu! İşin aslı bambaşka çıktı
Aysun Kayacı'nın son hali sosyal medyayı kasıp kavurmuştu! İşin aslı bambaşka çıktı
Aysun Kayacı'nın son hali sosyal medyayı kasıp kavurmuştu! İşin aslı bambaşka çıktı
Aysun Kayacı'nın son hali sosyal medyayı kasıp kavurmuştu! İşin aslı bambaşka çıktı
YORUMLAR
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Yurt dışında yaşayan Aysun Kayacı'nın son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendi... Yurt dışında yaşayan Aysun Kayacı'nın son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendi... Aysun Kayacı kimdir? Aysun Kayacı kaç yaşında, nereli? Aysun Kayacı son hali! Aysun Kayacı kimdir? Aysun Kayacı kaç yaşında, nereli? Aysun Kayacı son hali!

Aysun Kayacı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Aysun Kayacı'nın son hali' başlıklarıyla paylaşılan fotoğrafın aslı başka çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla paylaşılan fotoğrafın aslı başka çıktı - Son Dakika
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