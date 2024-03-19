Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Çanakkale Zaferi\'nin 109. yıl dönümünde Amasya\'da konser verdi

Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla geldiği Türkiye'de Amasya'da konser verdi.
Amasya Belediyesi'nin düzenlediği özel konserde sahne alan ünlü sanatçı, seslendirdiği şarkı, türkü ve marşlarla Amasyalıları coşturdu. Yavuz Selim Meydanı'ndaki konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi. Vatandaşlar ellerindeki Türk ve Azerbaycan bayraklarını konser boyunca dalgalandırdı.
Amasya'da bulunmaktan mutluluk duyan Azerin, "Bugün aldığımız her nefes önce Allah, 109 yıl önce bizim için orada son nefesini veren, tabii ki başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan şehit ve gazilerimizin, ulu ecdadın sayesindedir" dedi.
Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, sevilen sanatçıya günün anısına çiçek ve hediyeler vererek teşekkür etti. - AMASYA
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