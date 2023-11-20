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Eski Türkiye Güzeli Azra Akın, ikinci kez anne oluyor - Son Dakika

Eski Türkiye Güzeli Azra Akın, ikinci kez anne oluyor

İlk bebeğini 5 sene önce kucağına alan eski Türkiye güzeli Azra Akın, ikinci kez anne oluyor. 4 aylık hamile Akın, bebeğinin cinsiyetini doğum esnasında öğrenecek.

20.11.2023 11:42  - Güncelleme: 11:47

Eski Türkiye güzeli Azra Akın, 2017 yılında Atakan Koru ile dünyaevine girerek 2018 yılında da ilk çocuğu Demir'i kucağına aldı. Uzun süredir vaktini ailesine ayıran Akın, ikinci kez hamile olduğunun müjdesini verdi.

"YAZ TATİLİNDE ALDIM HABERİ"

Show TV'de yayınlanan Pazar Sürprizi programına konuk olan Azra Akın, 4 aylık hamile olduğunu duyurarak "Kendimizi çok şanslı hissettik ve şükrettik. Ağustos ayında ailecek çıktığımız yaz tatilinde aldım haberi. Hemen bütün aileye açıklama heyecanı hissettim" dedi.

Azra Akın ikinci kez anne oluyor

"BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ AMA DOĞUMDA ÖĞRENMEK İSTİYORUZ"

Bebeğinin cinsiyetinin belli olduğunu ancak öğrenmek istemediklerini söyleyen Akın, "Doktorumuz cinsiyeti biliyor ama biz bilmek istemiyoruz. Demir'in hamileliğinde olduğu gibi doğumda öğrenmek istiyoruz. Hamileliğin ilk 3 haftası zor geçti. Yorgun bir dönem geçirdim. İsteksizlik, olumsuz bir ruh hali ve depresyon hali yaşadım ama son birkaç haftadır gayet iyiyim" şeklinde konuştu.

Azra Akın ikinci kez anne oluyor
Azra Akın ikinci kez anne oluyor
Azra Akın ikinci kez anne oluyor
Azra Akın ikinci kez anne oluyor
Azra Akın ikinci kez anne oluyor

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Son Dakika Magazin Eski Türkiye Güzeli Azra Akın, ikinci kez anne oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Türkiye Güzeli Azra Akın, ikinci kez anne oluyor - Son Dakika
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