Baba olmak için gün sayan Tolga Sarıtaş eşinin son halini paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Baba olmak için gün sayan Tolga Sarıtaş eşinin son halini paylaştı

Baba olmak için gün sayan Tolga Sarıtaş eşinin son halini paylaştı
19.08.2025 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bebek heyecanı yaşayan Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, doğum için gün sayıyor. Çeşme'de hazırlık yapan çiftin mutluluk dolu bekleyişi sürerken, Sarıtaş sekiz aylık hamile eşinin karnı burnunda son halini takipçileriyle paylaştı.

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş ile moda tasarımcısı eşi Zeynep Mayruk, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Sekiz aylık hamile olan Mayruk'un karnı burnunda son görüntüsü Sarıtaş sosyal medya sayfasından paylaştı.

Baba olmak için gün sayan Tolga Sarıtaş eşinin son halini paylaştı

"Söz", "Güneşin Kızları", "Arıza" ve "Baba" gibi yapımlarda rol alan Tolga Sarıtaş, şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Teşkilat" dizisinde "Altay" karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki gelişmelerle de sık sık gündeme geliyor.

NİKAH SONRASI BEBEK MÜJDESİ

2024 yılının Haziran ayında uzun süredir birlikte olduğu Zeynep Mayruk ile evlenen Sarıtaş, kısa süre sonra baba olacağını duyurmuştu. Çiftin bebek heyecanı hayranları tarafından büyük sevinçle karşılanmıştı.

OĞLUNA "ALİ" ADINI VERECEK

Geçtiğimiz aylarda yaptığı duygusal paylaşımda doğacak oğluna "Ali" adını vereceklerini açıklayan Sarıtaş, bu kararıyla hem hayranlarını duygulandırmış hem de kariyerinde çıkış yaptığı "Güneşin Kızları" dizisindeki karakterine gönderme yapmıştı.

Baba olmak için gün sayan Tolga Sarıtaş eşinin son halini paylaştı

ÇEŞME'DE DOĞUM HAZIRLIĞI

Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift, şu sıralar Çeşme'de doğum hazırlıkları yapıyor. Sekiz aylık hamile Zeynep Mayruk'un karnı burnunda hali, Tolga Sarıtaş'ın paylaştığı son kareyle ortaya çıktı.

Aile İçi Şiddet, Zeynep Mayruk, Tolga Sarıtaş, 3-sayfa, Magazin, Ünlüler, Çeşme, Bebek, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Magazin Baba olmak için gün sayan Tolga Sarıtaş eşinin son halini paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Hasat başladı, kilosu 1500 TL’den satılıyor Hasat başladı, kilosu 1500 TL'den satılıyor
Motosiklet tutkusu Eda’yı hayattan kopardı Motosiklet tutkusu Eda'yı hayattan kopardı
Yargıtay’dan emsal karar Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek Yargıtay'dan emsal karar! Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek
Polis, eşinin çalıştığı iş yerini basıp kurşun yağdırdı Polis, eşinin çalıştığı iş yerini basıp kurşun yağdırdı
MS itirafıyla gündem oldu: Nükhet Duru’dan Serdar Ortaç’a uyarı MS itirafıyla gündem oldu: Nükhet Duru'dan Serdar Ortaç'a uyarı
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Rus güzellik kraliçesi, bir geyiğin aracına çarpması sonucu hayatını kaybett Rus güzellik kraliçesi, bir geyiğin aracına çarpması sonucu hayatını kaybett

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
08:18
Ukrayna’dan ABD’ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 09:38:02. #7.13#
SON DAKİKA: Baba olmak için gün sayan Tolga Sarıtaş eşinin son halini paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.