Yakın zamanda babasını kaybeden Özge Ulusoy, zayıflıktan bir deri bir kemik kaldı - Son Dakika
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Yakın zamanda babasını kaybeden Özge Ulusoy, zayıflıktan bir deri bir kemik kaldı

22.12.2022 08:50

Ankara'da bir arabanın çarpması sonucu babası Haydar Ulusoy'u kaybeden ünlü model Özge Ulusoy, geçirdiği kötü günlerin ardından ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi. Ulusoy'un zayıflıktan bir deri bir kemik kalması dikkat çekti.

Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, Ankara'da karşıdan karşıya geçerken araba çarpma sonucu hayatını kaybetti. Babasının ani ölümüyle yıkılan Ulusoy, yaşadığı zor günlerin ardından günler sonra ilk kez ortaya çıktı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Model, önceki gün Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Babasının kaza süreciyle ilgili davayı yakından takip eden ve sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Ulusoy'un bu süreçte çok kilo verdiği gözlerden kaçmadı. Bir deri bir kemik kalan ve simsiyah giyinen model, basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

Babasını kaybeden Özge Ulusoy bir deri bir kemik kaldı

"HER SANİYE KAZA ANINI DÜŞÜNÜYORUM"

Babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda acısının geçmediğini ve sürecin takipçisi olacağını söyledi. Babasına çarpan aracın fotoğrafı yayınlayan model, "Her an her saniye kaza anını düşünüyorum babacığım. Hız sınırının 30 Km olduğu bir yaya geçidinde nasıl bir hızla fren dahi yapmadan sana çarptılar da bu araba bu hale geldi? Gözümü kapadığım her an bu kabusla yaşıyorum. Bu gece 21 Aralık en uzun gece diyorlar da sen öldüğünden beri bize hiç sabah olmadı ki zaten. İnanıyorum ki adalet yerini bulacak. Huzurla uyu babacığım" ifadelerini kullandı.

Babasını kaybeden Özge Ulusoy bir deri bir kemik kaldı
Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Yakın zamanda babasını kaybeden Özge Ulusoy, zayıflıktan bir deri bir kemik kaldı - Son Dakika

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