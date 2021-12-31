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Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor! İşte vereceği ücret - Son Dakika

Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor! İşte vereceği ücret

31.12.2021 07:50

Şimdilerde Al Sana Haber programında yorumculuk yapan 23 yaşındaki Bahar Candan, sosyal medya hesabından kız arkadaşı aradığını duyurdu. İşe alacağı kişinin Koç Burcu'ndan olmasını isteyen Candan, "Akşam yemeği ve 200 dolar vereceğim" dedi.

Yıllar önce yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran ve şimdilerde Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programında sunuculuk yapan Bahar Candan, yalnızlıktan kurtulmak için dikkat çeken bir hamlede bulundu. Candan, para karşılığında kız arkadaşı aradığını söyledi.

GÜNLÜK 200 DOLARA ARKADAŞ ARIYOR

Sosyal medyadan ilan veren Candan, "İstinye ve Maslak civarında ikamet eden kız arkadaşı arıyorum. Yevmiye, akşam yemeği ve 200 dolar vereceğim. Koç burcu önceliğim" dedi. Bahar Candan'ın bu ilanı sosyal medyada gündem oldu. Bu mesaj sonrası ünlü fenomene binlerce mesaj geldiği öğrenildi.

Bahar Candan, parayla arkadaş aradığını duyurdu! İşte vereceği ücret

DAHA ÖNCE DE İLAN VERMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda da karşılığı arkadaş aradığını söyleyen Candan, kendisiyle arkadaş olmak isteyen kişiye 5000 TL maaş+sigorta+3 öğün yemek ve bir de ara öğün vereceğini söylemişti.

Bahar Candan, parayla arkadaş aradığını duyurdu! İşte vereceği ücret
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Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor! İşte vereceği ücret - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor! İşte vereceği ücret - Son Dakika
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