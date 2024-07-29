Banu Alkan'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti - Son Dakika
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Banu Alkan'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti

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Banu Alkan'ın evladını kaybeden Safiye Soyman'ın başsağlığı dilemek için yayınladığı videoya yabancı müzik koyması ve dünyaca ünlü şarkıcıları etiketlemesi tepki çekti. Gelen eleştirilerin ardından paylaşımdaki açıklamayı değiştiren Alkan, suçu da asistanının üzerine attı.

29.07.2024 09:37  Güncelleme: 09:52
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Safiye Soyman'ın yılladır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, cumartesi günü yaşamını yitirdi. Soyman dün evladını son yolculuğuna uğurlarken Dünya Güzellerim programındaki partneri Banu Alkan'ın paylaşımı tepki çekti.

TAZİYE PAYLAŞIMINA KOYDUĞU MÜZİK ELEŞTİRİLDİ

Banu Alkan, Instagram hesabından Dünya Güzellerim çekiminde bir videoyu yabancı müzik ekleyerek paylaşıp başsağlığı diledi. Paylaşıma Kylie Jenner ve Jennifer Lopez gibi isimleri etkileyen Alkan "Safiye'm başın sağ olsun canım. Acıların en büyüğü. Nur için uyusun, Allah'ım sabır versin" notunu düştü. Müzik ve etiketlerden dolayı eleştirilerin hedefi olan Banu Alkan, açıklamayı silerek cevap verdi.

Banu Alkan'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yaptığı taziye mesajı tepki çekti
Banu Alkan'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yaptığı taziye mesajı tepki çekti

YORUMLARLA İLGİLİ YASAL YOLLARA BAŞVURACAK

Paylaşımına "Bu size uymamış", "Taziye için bu müzik olmamış" ve "İnsanlık adına sınıfta kaldınız" yorumları gelen Banu Alkan, isyan etti. Olumsuz yorumlarla ilgili yasal yollara başvuracağını söyleyen Alkan "Asistanımın paylaştığı bir video üzerinden her türlü yorumu yapma hakkına hiç kimse sahip değildir. Banu Alkan'ı tanıyan çok iyi bilir bugüne kadar hiçbir yanlışı olmamış birine o fake hesaplardan yazanlar ayıp etmiştir. Avukatım tüm hesapları çıkarıp gerçekler ortaya çıktıktan sonra hukuk sürecini başlatacak. Ayrıca Safiye'me başsağlığını hikayemden diledim evladı için. Bizzat ben şahidim nasıl mükemmel bir anne olduğunu" dedi.

Banu Alkan'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yaptığı taziye mesajı tepki çekti

İşte Banu Alkan'ın paylaşımına yapılan bazı yorumlar...

Banu Alkan'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yaptığı taziye mesajı tepki çekti
Banu Alkan\'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti

Safiye Soyman, Banu Alkan, Sosyal Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Banu Alkan'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti - Son Dakika

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