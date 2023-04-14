Hangisi Tuba Büyüküstün, hangisi heykel? Görenler ayırt edemedi - Son Dakika
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Hangisi Tuba Büyüküstün, hangisi heykel? Görenler ayırt edemedi

14.04.2023 15:46

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, Madame Tussauds İstanbul'un koleksiyonunda bugün sergilenmeye başlayan balmumu heykeliyle yan yana poz verdi. 2 yılda tamamlanan heykel ile Büyüküstün'ü yan yana görenler ayırt etmekte zorlandı.

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün balmumu figürü Taksim'de yer alan Madame Tussauds İstanbul'un koleksiyonuna dahil oldu. Ünlü isim, bugün yapılan özel açılışla ilk kez heykeliyle yan yana geldi.

İKİ YILDA HAZIRLANDI

Figür yapılırken İstanbul'daki özel bir fotoğraf stüdyosunda sanatçının 360 derece açıyla yüzün üzerinde fotoğrafı çekildi ve vücut taraması yapıldı. Yüz ve beden ölçüleri alındı; sanatçının diş yapısı, saç, ten, göz rengi gibi özellikleri belirlendi. Geçtiğimiz yıl figürün yapıldığı Londra'ya giden oyuncu, sanatçılarla bir araya gelerek göz, ten ve saç renginden örnek alındı. Tam iki yılda hazırlanan heykel, bugün özel bir açılışla sergilenmeye başladı. Heykeliyle aynı saç modelini yaparak kamera karşısına geçen Tuba Büyüküstün yoğun ilgi gördü. Heykel ve Büyüküstün'ü yan yana görenler ise ayırt etmekte zorlandı.

Tuba Büyüküstün balmumu heykeliyle yan yana geldi, görenler ayırt etmekte zorlandı

"SANATÇILAR MÜTHİŞ BİR İŞ ÇIKARMIŞ"

Heykeliyle ilk kez yan yana gelen Büyüküstün, yaptığı açıklamada "2 yıllık bir çalışmaydı. Ben de sizinle birlikte ilk defa gördüm. Çalışmanın ortasında Londra'ya giderek sanatçılarla tanışmıştım. Yıllar önce balmumu heykelimin yapılması için bir teklif gelmişti ama yoğunluğumdan dolayı vakit bulamamıştık. Doğru zaman şimdiymiş. Bence sanatçılar müthiş bir iş çıkarmış" dedi.

Tuba Büyüküstün balmumu heykeliyle yan yana geldi, görenler ayırt etmekte zorlandı
Sağdaki Tuba Büyüküstün için hazırlanan heykel
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Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün balmumu figürü Madame Tussauds koleksiyonunda Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün balmumu figürü Madame Tussauds koleksiyonunda

Madame Tussauds, Tuba Büyüküstün, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hangisi Tuba Büyüküstün, hangisi heykel? Görenler ayırt edemedi - Son Dakika


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