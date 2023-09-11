Başrol olduğu Gönül Dağı'ndan ayrılan Ecem Özkaya'dan duygusal sözler - Son Dakika

Başrol olduğu Gönül Dağı'ndan ayrılan Ecem Özkaya'dan duygusal sözler

Son Güncelleme: 11.09.2023 09:42

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde ilk bölümden itibaren yer alan başrol oyuncusu Ecem Özkaya projeye veda etti. 3 yıldır oynadığı karaktere veda eden Özkaya, ''Zahide! Birbirimizi giydiğimiz her an müthiş şeyler öğrendim senden. İyi ki geçtin hayatımdan'' ifadelerini kullandı.

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Zaman atlamasının yaşanacağı dizide "Zahide" rolünü oynayan başrol oyuncusu Ecem Özkaya, senaryo gereği projeden ayrıldı. Sosyal medya hesabından rolüne veda eden oyuncu, tüm ekibe de teşekkür etti.

"DİLE KOLAY 3 YIL, FAZLA EMEK VE SAYISIZ HİKAYE"

Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu Ecem Özkaya, "Dile kolay 3 yıl, çok yol, fazla emek ve sayısız hikaye… Teşekkürler Gönül Dağı yolun açık olsun. Bu zamana kadar çalıştığım tüm ekip arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Ve Zahide! Birbirimizi giydiğimiz her an müthiş şeyler öğrendim senden. İyi ki geçtin hayatımdan" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımına rol arkadaşlarından da destek yorumları geldi.

Başrol olduğu Gönül Dağı'ndan ayrılan Ecem Özkaya'dan duygusal sözler: İyi ki geçtin hayatımdan
Başrol olduğu Gönül Dağı'ndan ayrılan Ecem Özkaya'dan duygusal sözler: İyi ki geçtin hayatımdan
Başrol olduğu Gönül Dağı'ndan ayrılan Ecem Özkaya'dan duygusal sözler: İyi ki geçtin hayatımdan

Ecem Özkaya, Gönül Dağı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Başrol olduğu Gönül Dağı'ndan ayrılan Ecem Özkaya'dan duygusal sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başrol olduğu Gönül Dağı'ndan ayrılan Ecem Özkaya'dan duygusal sözler - Son Dakika
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